Polemiche per il cenone di Capodanno di Carlo Cracco: il costo è di almeno 500 euro

Nelle ultime ore ha fatto particolarmente discutere il menù di Capodanno che Carlo Cracco ha pensato per il suo ristorante sito in Galleria Vittorio Emanuele a Milano; il noto chef e critico enogastronomico italiano, infatti, ha pensato a un menù esclusivo per il cenone di Capodanno, che ha un prezzo esorbitante di 500 euro; in molti hanno polemizzato circa la decisione dello chef di realizzare un menu così tanto esclusivo, addirittura non comprendendo, all’interno del prezzo, il costo delle bevande. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle menù e di quali sono le portale previste all’interno del ristorante di Cracco.

Il menù di Carlo Cracco e le portate previste

Il menu di Carlo Cracco, dal costo di cinquecento euro, è sicuramente molto complesso e prevede innanzitutto un antipasto con insalata russa caramellata al tartufo bianco; tra le portate previste all’interno del menu pensato per capodanno c’è anche l’ostrica Vert alla brace, con mela cotogna e bernese alla curcuma e yuzu. Il menù prosegue con la coda d’astice cotta a vapore, con kiwi, avocado e coriandolo, accompagnata da un morbido (risotto) allo zafferano con caviale e oro; infine, il secondo piatto pensato per il menù di capodanno è il cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone.

Il menu ha un costo di 500 euro, che non comprendono le bevande; per questo motivo le polemiche si sono moltiplicate molto velocemente sul web. Considerando, dunque, l’eventuale acquisto di un vino particolare e di uno spumante (o champagne) per brindare tutti insieme in occasione della mezzanotte, il costo potrebbe lievitare fino a circa 650 euro a persona.