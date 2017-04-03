Polpette di ricotta di Anna Moroni: ingredienti e preparazione ricetta di oggi La Prova del Cuoco
03/04/2017
Anna Moroni nella puntata di oggi 3 aprile 2017 ha presentato la ricetta delle polpette di ricotta. La simpatica cuoca di Rai1 ha uno spazio speciale in cui suggerisce ai telespettatori cosa preparare in base a quello che hanno nel frigo. Le polpette di ricotta sono molto morbide, per questo potrebbero sembrare poco cotte, ma non è così. Dovete prestate molta attenzione durante la preparazione perché potrebbero rovinarsi, Anna Moroni consiglia di servire le polpette di ricotta direttamente nella pentola. Controllate se avete in frigo la ricotta e seguite il procedimento passo passo delle polpette proposte oggi a La Prova del Cuoco. Per fare le polpette di Anna Moroni occorrono i seguenti ingredienti: 500 grammi di ricotta, pane raffermo, 1 bicchiere di latte, 1 uovo, grana grattugiato, pecorino grattugiato, noce moscata, pangrattato, 500 grammi di passata di pomodoro, 1 cipolla, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Come potete notare non sono riportate tutte le dosi degli ingredienti perché per le polpette dovete andare a caso e sentire sotto le mani la consistenza dell’impasto. Procediamo con la preparazione della ricetta svuotafrigo della Prova del Cuoco di oggi. Anna Moroni ha preso la ricotta e l’ha lasciata scolare. In seguito ha tritato la cipolla e l’ha lasciata imbiondire nell’olio extravergine d’oliva, poi ha aggiunto la passata di pomodoro e ha aggiustato di sale e di pepe. Nel frattempo si è dedicata alle polpette impastando la ricotta, il pane ammollato nel latte, strizzato e sbriciolato e poi l’uovo, i formaggi, la noce moscata e il pane grattugiato. Quando il composto ha raggiunto la giusta consistenza ha formato le polpette che ha adagiato nella salsa e ha fatto cuocere per 5 minuti. Alla fine ha aggiunto il prezzemolo fresco tritato finemente e il timo. Vi aspettiamo presto per una nuova ricetta di Anna Moroni de La Prova del Cuoco.
