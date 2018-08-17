Home Economia & Lavoro Google censurato in Cina: la protesta dei dipendenti

Google censurato in Cina: la protesta dei dipendenti

di Redazione 17/08/2018

La probabile censura del motore di ricerca più famoso al mondo non fa piacere proprio a tutti. Se finalmente la Cina potrà avvicinarsi a Google, dopo che 8 anni fa la stessa decise di ritirarsi dal mercato cinese per protesta, i dipendenti dell'azienda non fanno sicuramente trapelare la loro assoluta felicità. Attraverso una lettera sottoscritta e firmata da 1400 dipendenti, gli impiegati di Google hanno deciso di rendere palese la loro posizione, in aperta opposizione alla versione censurata del motore di ricerca. Google censurato in Cina, come funzionerà il motore di ricerca? Circa 8 anni fa Google aveva deciso di ritirarsi dalla Cina per protesta. Le norme stringenti cinesi avevano portato il famoso motore di ricerca ad abbandonare il mercato del paese, che rendeva impossibile l'azione da parte di Google. Attraverso Google censurato in Cina, il motore di ricerca si adatterà perfettamente alle norme cinesi. Saranno filtrate le ricerche che non si adattano alle maggiori norme cinesi e, qualora venga ricercato qualcosa che è bene non mostrare, si aprirà una pagina bianca. In questo modo, Google verrà utilizzato allo stesso modo, ma sarà appetibile anche per il mercato cinese. L'azienda potrà così puntare a un numero di almeno 700 milioni di persone in più. La protesta dei dipendenti contro Google censurato in Cina Nonostante i grandi numeri, che giustificano la scelta di Google censurato in Cina, i dipendenti dell'azienda hanno palesato il loro essere contrariati di fronte alla decisione da parte di Google. Il New York Times ha raccolto una lettera sottoscritta e firmata da 1400 dipendenti. All'interno della lettera si chiarisce la posizione da parte di chi lavora per il motore di ricerca: la decisione da parte di Google di rispettare le richieste di censura da parte del governo cinese «fa emergere questioni morali e etiche». In altre parole, secondo gli stessi sarebbe migliore perseguire con la linea della protesta, nonostante ciò porti a una privazione di un grande bacino d'utenza.

