Sanremo 2018 anticipazioni: scaletta prima serata e superospiti

Fiorello torna all'Ariston

Sanremo 2018 scaletta cantanti prima serata

Annalisa con “Il mondo prima di te”

Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”

Luca Barbarossa con "Passame er sale”

Mario Biondi con “Rivederti”

Giovanni Caccamo con “Eterno”

Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”

Decibel con “Lettera dal Duca”

Diodato e Roy Paci con “Adesso”

Elio e le storie tese con “Arrivedorci”

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”

Max Gazzé con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

The Kolors con “Frida”

Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”

Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”

Ron con “Almeno pensami”

Renzo Rubino con “Custodire”

Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”

Le Vibrazioni con “Così sbagliato”

Nina Zilli con "Senza appartenere”

Sanremo 2018 superospiti, Laura Pausini ci sarà?

Oggi è il giorno dei giorni per la canzone italiana... Nel mirino diecco che troviamo lae gli. Qualche ora fa, in occasione della conferenza stampa, finalmente sono stati svelati gli artisti che inaugureranno l'inizio del Festival.Come abbiamo avuto modo di annunciare più volte,. Lo showman siciliano che ha partecipato ain qualità di cantante con "", ha deciso di accogliere l'invito dele inaugurare così il Festival. Secondo quanto pubblicato nella branca di notizieperò sembra che nell'arco della serata non dovrebbero mancare vari colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda i super ospiti.A poche ore dall'inizio del Festival i fan si chiedono: quale è ladi? Ecco di seguito, uno per uno, l'ordine degli artisti in gara che si alterneranno sulDurante la prima serata denella lista deitroviamo proprio, che in questi giorni abbiamo avuto modo di sentire in rotazione radiofonica con il singolo. La cantante attraverso un annuncio sui social ha messo in dubbio la sua partecipazione al Festival: "Ciao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo. Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce. Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo".