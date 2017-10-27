Home Scienza e Tecnologia WhatsApp aggiornamenti, in arrivo nuove emoji per Halloween

di Redazione 27/10/2017

In arrivo nuovi e diverti aggiornamenti di Whatsapp. La fine del mese di ottobre determina anche l'arrivo di Halloween, motivo per cui l'app ha deciso in un certo qual modo di vestirsi in tema. A breve potremmo divertirci con le emoji. Quando sarà possibile effettuare il download sui nostri smartphone? Whatsapp aggiornamenti, l'app cambia ancora Durante questo 2017 abbiamo avuto modo di vedere l'app di Whatsapp cambiare in maniera stratosferica, anche se alcuni aspetti stilistici non sono piaciuti agli utenti. Sono stati tanti gli aggiornamenti messi atto dai vari progettisti che hanno conquistato coloro che quotidianamente di affidano a Whatsapp. Nel frattempo ovviamente non sono mancate le critiche, soprattutto nel momento in cui si è pensato si introdurre gli stati e togliere lo status. Una problematica però risolta in pochissimi giorni. Adesso però ecco che l'app cambia ancora. Non a caso stamattina i giornali dedicati al mondo digitale e tecnologico hanno esordito dicendo "Whatsapp aggiornamenti in arrivo". Whatsapp aggiornamenti per le emoji di Halloween Come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni Whatsapp ama seguire le festività, tanto che nell'app sono presenti delle emoji che raffigurano il Natale, la Pasqua, il Ringraziamento, Halloween ecc.... Proprio in occasione di quest'ultima ricorrenza ecco che stanno per arrivare nuovi aggiornamenti su Whatsapp. Chi ha avuto già modo di effettuare l'ultimo download magari ha avuto modo di scoprire di cosa si tratta, ma sembra che gli aggiornamenti in questione dovrebbero riguardare principalmente le stories, ovvero dei nuovi stikers sulla stessa lunghezza d'onda di Instagram ma non solo... Stanno arrivando anche nuove emoji per la messaggistica tutte incentrate su Halloween. Al momento però non è stato chiarito se queste arrivano su Whatsapp in modo permanente o no. Per quanto riguarda il download invece non toccherà aspettare molto, chi non ha avuto modo di istallarlo potrà probabilmente entro domenica 29 ottobre 2017.

