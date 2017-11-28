Pro e contro dell’epilazione laser
di Redazione
28/11/2017
La depilazione con il laser è una tecnica utilizzata da molte persone, che si utilizza per la rimozione di peli in diverse parti del corpo. Prima di prendere una decisione, se si tratta della scelta migliore oppure no, è bene conoscere quali sono i pro e i contro della depilazione con laser diodo. Le tipologie di trattamento per rimuovere i peli in eccesso sono molte, e tutte hanno dei punti a favori e dei punti a loro sfavore. Le creme depilatorie ad esempio, sciolgono i peli in pochi minuti ma hanno la tendenza a lascare uno sgradevole odore. La ceretta è sicuramente una delle soluzioni più comuni, ma oltre ad essere un trattamento doloroso quando i peli ricrescono prudono. Un altro tipo di depilazione è l’elettrolisi. Questo trattamento, dove si utilizza uno speciale ago che invia una scossa elettrica verso ogni follicolo pilifero, può richiedere delle sedute molto lunghe e dolorose ma che portano alla scomparsa dei peli per molto tempo.
Come funziona la depilazione con il laser?La depilazione con il laser, si tratta di una tecnica semi-permamente per la depilazione che danneggia il follicolo pilifero per impedire la sua ricrescita. Il laser utilizzato in questo trattamento, ha un effetto distruggente sulle cellule del pigmento dei peli. Una volta che la melanina nei peli è presa di mira da questo laser, il laser brucia la radice del follicolo. Al termine delle sedute di depilazione laser, si può essere sicuri di aver ottenuto una pelle liscia.
Pro della depilazione laserLa depilazione con il laser è un trattamento che riduce drasticamente la crescita dei capelli. A differenza dell’elettrolisi, che serve per chi vuole avere un trattamento di depilazione permanente, questo tipo di depilazione laser non è permanente. La depilazione laser con il diodo può essere utilizzata per trattare ogni parte del corpo, anche in zone di grande dimensione come le gambe o il petto maschile. Spesso, le zone come ascelle, pancia e viso sono quelle maggiormente scelte per questo tipo di trattamento. È un trattamento ideale per le persone che hanno una soglia del dolore molto bassa. Infatti, grazie all’utilizzo del ghiaccio il trattamento con questo laser risulta essere quasi del tutto indolore. In alcuni casi di pelle molto sensibile, è opportuno chiedere un consulto al proprio dermatologo.
Contro della depilazione laserPer completare una sessione di depilazione laser sono necessarie diverse sedute, che possono anche essere molto lunghe. Infatti, non è detto che già alla prima seduta si possono vedere dei risultati reali (di norma, sono necessarie dalle tre alle otto sedute, per concludere un trattamento di questo tipo). Il prezzo del trattamento con il laser per la depilazione è molto alto. Se i propri peli sono molto scuri e folti, la scelta di questo trattamento potrebbe non essere idoneo. Il trattamento con il laser ha maggior successo nelle persone con una carnagione chiara. Se il colore della propria pelle è olivastro o scuro, l’alta percentuale di pigmenti presenti nella pelle rende problematico questo tipo di trattamento. Per trattare nel migliore dei modi queste carnagioni, sono necessari dei laser speciali. È opportuno chiedere informazioni al centro estetico, prima di avviare una sessione di depilazione laser. È bene accertarsi che chi esegue il trattamento per la depilazione laser sia esperto e con una comprovata esperienza. Se si utilizza in modo scorretto il laser, si possono lasciare delle ustioni o delle cicatrici sulla pelle. Come abbiamo visto, la depilazione con il laser non sempre è una soluzione ideale. Infatti, è bene chiedere sempre un consiglio alla propria estetista, su quale potrebbe essere il trattamento più idoneo per risolvere nel migliore dei modi i propri problemi di peli in eccesso.
