Fabrizio Corona news: nuova inchiesta per appropriazione indebita
di Redazione
04/10/2017
Il calvario giudiziario di Fabrizio Corona sembra non finire mai, il percorso verso la scarcerazione è stato interrotto dalle nuove accuse di appropriazione indebita e dichiarazione infedele di debiti nell'ambito dell'inchiesta dei soldi trovati nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi.
Nuovo processo per Fabrizio Corona? Ultime news di oggiPer la procura di Milano è un atto dovuto, ma per Corona potrebbe rappresentare un ostacolo. In seguito al deposito delle motivazioni della sentenza di condanna emessa a giugno, l'ex fotografo dei vip è stato iscritto nel registro degli indagati per appropriazione indebita e dichiarazione infedele. Fabrizio Corona dunque rischia un nuovo processo per i 2,6 milioni di euro sequestrati lo scorso anno nel controsoffitto dell'appartamento di Francesca Persi e nelle cassette di sicurezza in Austria. Fabrizio Corona è stato condannato ad un anno per illecito fiscale, le accuse principali sono cadute ma i giudici avevano comunque ordinato la trasmissione agli atti del nuovo procedimento. A distanza di mesi ecco che Corona torna al centro delle news. Tra l'altro ricordiamo che la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Fabrizio Corona per l'affidamento in prova ai servizi sociali.
Fabrizio Corona resta ancora in carcere: quando inizia il processo?È ancora tutto da definire, ma per il momento Fabrizio Corona resta in carcere. Non ci sono ancora dichiarazioni su questa nuova inchiesta, ma la sua reazione potrebbe essere stata molto dura. Corona infatti è convinto di essere perseguitato dai giudici e quando gli è stata negata la scarcerazione ha iniziato lo sciopero della fame, interrotto solo su consiglio degli avvocati e dei parenti che temevano per le sue condizioni di salute. Il re del gossip è stato condannato lo scorso 12 giugno 2017 per un illecito fiscale su una cartella esattoriale. Secondo i giudici i contanti ritrovati provenivano dai lavori in nero, smontando l'ipotesi della Dda di origini diverse dalle attività imprenditoriali di Fabrizio Corona e quindi affidate da terzi in custodia o per reimpiego. Purtroppo i giudici hanno trasmesso quegli atti in Procura ed ecco che sono nate le nuove accuse. Negli scorsi giorni inoltre è stata respinta anche la richiesta di dissequestro delle somme congelate perché non ci sarebbe alcuna certezza sulla provenienza lecita. La prossima settimana è stata fissata un'udienza ma la data potrebbe slittare e Fabrizio Corona aspetta che giustizia venga fatta.
Articolo Precedente
Tredicenne spara col fucile del padre e colpisce la nonna
Articolo Successivo
Problemi Wind Infostrada oggi, ultime news dal Servizio Clienti per rimborso
Redazione