Home Attualità Programmi tv stasera, 20 agosto 2018 su La7, Mediaset e Rai

Programmi tv stasera, 20 agosto 2018 su La7, Mediaset e Rai

di Redazione 20/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

QUESTE LE ANTICIPAZIONE DEI PROGRAMMI IN TV Vediamo insieme cosa trasmetteranno questa sera, 20 agosto 2018, le principali reti televisive. Partiamo da Rai 1, che dopo Techetechetè Il meglio della TV, alle 21,25 manderà in onda il film 'Professore per amore', del 2014, diretto dal regista Marc Lawrence. Protagonisti della pellicola sono l'attore inglese Hugh Grant e Marisa Tomei. Il film parla di Keith, uno sceneggiatore, che dopo quindici anni divorzia e perde il posto di lavoro. Il suo agente, dato che è sul lastrico, gli propone di lavorare come docente in una piccola università. Il nuovo capitolo di vita sta per partire e donerà ad esso nuovo entusiasmo. Su Rai 2, invece, andrà in onda la serie 'Papà a tempo pieno', con l'episodio dal titolo 'I tre amigos', e a seguire la fiction 'Squadra speciale cobra 11', con ben tre episodi: 'Attacco al re', 'Halloween' e 'Codice fantasma'. Rai 3, dalle 21,00, darà il film 'Il regno della libellula – Dragonfly', con Kevin Costner e Joe Morton. RETI MEDIASET E LA7 Passiamo ora sulle trasmissioni proposte dalle reti Mediaset. Su Rete 4 verrà trasmesso il lungometraggio 'Forsaken – Il fuoco della giustizia', dove protagonista è John, un pistolero, che dopo la morte della madre decide di riallacciare i rapporti con il padre. Canale 5 ci sarà la proiezione del film 'Il commissario Claudius Zorn – senza luce', nel quale si indagherà sul suicidio di un uomo, del quale il corpo è stato ritrovato in un fiume. Per quanto riguarda Italia 1, un classico per gli amanti dei fumetti: 'Catwoman', mentre su La7 andrà in onda la pluripremiata serie 'The Kennedys', che vede protagonisti Greg Kinnear, Barry Pepper e Katie Holmes.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp