GF VIP 2 diretta news, Soleil Sorgè lascia Luca Onestini nella quinta puntata?

di Redazione 06/10/2017

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2017 quinta puntata prime time 9 ottobre 2017 su Canale5: Soleil Sorgè pronta a lasciare Luca Onestini in diretta dopo i messaggi segreti con Giulia Latini, ci sarà un duro confronto in diretta: tutte le news Anticipazioni GF VIP 2 diretta news lunedì 9 ottobre 2017, Soleil e Luca si lasciano? Alla fine, ecco il triste epilogo che potrebbe consumarsi lunedì 9 ottobre 2017 in diretta dalla Casa del Grande Fratello VIP 2: Soleil Sorgè, fidanzata di Luca Onestini, potrebbe lasciare il giovane Mister Italia. Luca sta soffrendo moltissimo la mancanza della ragazza italo-americana, ma è ignaro della bufera successa al di fuori delle quattro mura blindate del GF VIP 2017. Dapprima, ha fatto scalpore che la giovane modella fosse stata “beccata” in macchina insieme all’ex tronista Marco Cartasegna, rivale in amore di Luca ai tempi di Uomini e Donne, ma alcune rivelazioni su certi messaggi segreti inviati dal modello rinchiuso con i VIP nella Casa di Cinecittà potrebbero essere determinanti sul seguito della famosa coppia formatasi durante il dating show di Maria De Filippi. Anticipazioni GF VIP 2 lunedì 9 ottobre 2017, Luca Onestini e Soleil Sorgè in crisi Per Luca Onestini, se le anticipazioni di lunedì 9 ottobre 2017 saranno confermate, sarà certamente un bruttissimo colpo. Di certo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non se la sta passando molto bene. Dopo lo scandalo dell’incontro tra lei e Marco Cartasegna, la modella vorrebbe un chiarimento con il suo fidanzato e, per farlo, avrebbe chiesto alla Produzione del programma condotto da Ilary Blasi di poter entrare nella Casa del GF VIP 2 per il tanto agognato confronto tra i due. GF VIP 2 anticipazioni diretta news lunedì 9 ottobre 2017, Luca Onestini ha tradito Soleil Sorgè? Luca Onestini ha manifestato più volte all’interno del reality di sentire la mancanza di Soleil Sorgè. Peccato che lei sia furiosa, avendo scoperto che l’ex Mister Italia e futuro dentista si scambiava messaggi in segreto con Giulia Latini, la sua non scelta. La strada seguita dalla modella italo-americana è stata quella del silenzio, ma durante l’ultima diretta, una puntata difficile perché si è parlato di omofobia ed è stato squalificato Marco Predolin per bestemmia, anche se in realtà si tratta di blasfemia. GF VIP 2 anticipazioni diretta news lunedì 9 ottobre 2017, confronto tra Soleil Sorgè e Luca Onestini Non sapere degli incontri virtuali tra il suo fidanzato e la studentessa di Anzio ha disturbato parecchio Soleil Sorgè, tanto che ha accusato addirittura un piccolo malore durante l’ultima diretta. Luca, all’oscuro di tutto, è rinchiuso nella Casa del GF VIP 2 e per combattere la nostalgia, ha costruito una bambola a immagine e somiglianza della fidanzata. Come sarà la sua reazione quando Soleil entrerà nella Casa e avrà un confronto con lui? E soprattutto, come giustificherà i contatti con Giulia? Di certo, il fratello Gianmarco Onestini ha detto chiaramente che la storia tra i due protagonisti del Trono Classico traballava dalla scorsa estate a causa dei continui litigi.

