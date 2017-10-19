Home Intrattenimento Provaci ancora prof 7 ultima puntata, Camilla e Gaetano si lasciano?

Provaci ancora prof 7 ultima puntata, Camilla e Gaetano si lasciano?

di Redazione 19/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Provaci ancora prof 7 stasera ci saluterà con la sua ultima puntata. La serie, che anche questa volta non ha deluso i suoi fan, ormai è giunta al termine ma alcuni grandi interrogativi sono ancora aperti. Ciò che un po' tutti vogliono sapere è: Camilla e Gaetano si lasciano? Provaci ancora prof 7 ultima puntata L'ultima puntata della fortunata serie Provaci ancora prof 7 andrà in onda stasera e secondo alcune anticipazioni dovrebbe esserci qualche lieto fine, ma non per tutti forse. Dopo la storia con l'avvenente avvocato Stefano, la figlia di Camilla, Livietta decide di fare un passo indietro e dare così una possibilità a George. Al centro di quest'ultima puntata infatti troveremo il ragazzo tornare in Italia convinto a riconquistare la moglie e riportarla con se a Londra. Per quanto riguarda Renzo invece al momento sembra essere tutto avvolto da un mistero, anche se l'uomo sta cercando di sfruttare la profonda crisi con Gaetano per riconquistare Camilla. Provaci ancora prof 7 Camilla e Gaetano si lasciano? Il fulcro nevralgico dell'ultima punta di Provavi ancora prof 7 però sarà la crisi che ha colpito Gaetano e Camilla. Come abbiamo avuto modo di vedere durante la fiction il motivo di litigio per la coppia non è stata la famiglia troppo opprimenti, per certi aspetti, di Camilla... Ma anche la proposta di lavoro per Gaetano che comportava un trasferimento a Napoli. Dopo il litigio con Livietta e l'attacco di Camilla, l'ispettore ha deciso di seguire il suo istinto e quindi la carriera accettando il nuovo incarico a Napoli. La notizia trascinerà Camilla in una rabbia sui generis che la spingerà quasi a cacciare di casa Gaetano. Provaci ancora prof 7 anticipazioni, il nuovo omicidio Nonostante le diatribe sentimentali però Camilla e Gaetano si troveranno a fronteggiare un nuovo delitto per Provaci ancora prof 7. Secondo le anticipazioni però questa volta troveremo coinvolto nel caso Vasco, l'alunno galeotto innamorato di Camilla. Le indagini potrebbero però riunire Camilla e Gaetano, che sia un punto di svolta per la coppia?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp