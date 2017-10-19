Silvia Provvedi innamorata di Fabrizio Corona: insieme solo 8 ore al mese

La storia d'amore tra Silvia Provvedi del duo Le Donatella e Fabrizio Corona procede nonostante i problemi giudiziari dell'ex re del gossip in carcere da un anno.

Le Donatella su Fabrizio Corona: «Lotterò»

Silvia Provvedi la fidanzata di Fabrizio Corona continua ad offrirgli tutto il suo appoggio, seppur a distanza. La brunetta del duo canoro Le Donatella non si ferma davanti agli ostacoli e a soli 23 anni ha dimostrato di essere molto matura. Molte altre ragazze della sua età infatti sarebbero scappate davanti ad una situazione di questo tipo, Silvia invece aspetta Fabrizio e confida nella giustizia anche se le ultime decisioni dei giudici l'hanno delusa. Spera che al suo fidanzato venga concessa un'altra possibilità e intanto ogni mese si reca in carcere per trovarlo. Pochissimo il tempo per stare insieme, solo 8 ore in totale. Alla Gazzetta di Modena Silvia Provvedi ha detto: «Io per lui continuerò a lottare. Non mi arrendo. Potremo vivere il nostro amore». La ragazza ha giurato che resterà accanto a lui sino a quando l'incubo giudiziario non avrà fine.

Fabrizio Corona è cambiato?

Silvia la fidanzata di Fabrizio ha detto che è cambiato e anche le relazioni del carcere di San Vittore lo confermano. Corona è diventato un detenuto modello tanto che gli è stato affidato il ruolo di tutor per la riabilitazione dei ragazzi più giovani che sono in carcere. Un cambiamento positivo che per i giudici non è sufficiente visto che non gli hanno concesso l'affidamento in prova perché ritenuto 'pericoloso'. In effetti Fabrizio Corona è imprevedibile, ma questa volta potrebbe aver davvero imparato la lezione. Silvia Provvedi a tal proposito ha detto: «Spero che una volta libero riesca a liberarsi dal suo narcisismo, metta da parte il suo aspetto esteriore e riesca valorizzare la sua testa».

La vincitrice dell'Isola dei Famosi 2015 è l'unica persona che non ha ancora abbandonato Fabrizio Corona. Le otto ore al mese in carcere non sono sufficienti a costruire una relazione solida, ma il loro amore è più forte che mai e aspettano di viverlo alla luce del sole senza le sbarre che li dividono. Fabrizio Corona resterà ancora per molto tempo in carcere? Questo non lo possiamo sapere, dipende tutto dai giudici.