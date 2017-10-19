Fisco, in arrivo la dichiarazione IVA precompilata per i lavoratori autonomi

Dichiarazione IVA Precompilata, addio spesometro e rimborsi più rapidi

Dal 2018 nuovi moduli per i pagamenti di commercianti, artigiani e professionisti: tutte le misure previste dalla manovra, dalle fatture elettroniche al rinvio dell’Iri, fino all’esemplificazione dell’imposta sul valore aggiunto, all’addio allo spesometro e ai registro dei corrispettivi.Nuovo pacchetto diin arrivo con la, tra cui una ulteriore esemplificazione dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto è in assoluto la più evasa dagli italiani, per questo arriverà lache si baserà sui dati dellaCol nuovo anno, a vantaggio di commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori individuali ed imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate predisporrà una bozza di dichiarazione IVA e di dichiarazione dei redditi con relativi prospetti e calcoli, prospetti periodici di liquidazione e bozze dei modelli F24 di versamento.Lasarà obbligatoria dal, anche tra i privati. La misura verrà anticipata di sei mesi, ovvero a, per le cessioni die per lerese danei confronti dell’appaltatore principale, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la. Dalverrà dimezzata ala soglia che consente di controllare prima di pagare se esista un mancato versamento precedente a carico del creditore della Pubblica Amministrazione. Massimaricevuti ed effettuati di, con riduzione di due anni del periodo entro i quali il Fisco può effettuare degli accertamenti.Con l’entrata in vigore della dichiarazione precompilata dell’imposta sul valore aggiunto, si dirà addio per sempre alloè questa infatti la misura sostitutiva a un servizio che ha dimostrato, nell’ultimo periodo, di avere delle falle molto gravi. Con l’introduzione della fattura elettronica e l’eliminazione dello spesometro, scatterebbe l’addio anche per il, quindi un ulteriore adempimento in meno, ma si avrebbe uan ulteriore