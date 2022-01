Puzza dei piedi e sotto le unghie: tutti i modi per eliminarla

Cosa vuol dire quando puzzano i piedi?

Calzini

Batteri

Iperidrosi

Puzza dei piedi: come eliminarla?

Stare attenti all’igiene personale

Tagliare le unghie

Passare ai calzini di cotone

Assorbire il sudore con il borotalco

Usare un prodotto antimicotico

Coccolarsi con un pediluvio

Evitare il consumo di certi cibi

Conclusioni

I piedi sorreggono il corpo, sostengono il movimento e diventano un’arma di seduzione, tuttavia a volte provocano vergogna. Scopriamo le cause della! Gli sport acquatici, l’arrivo dell’estate o l’esigenza di indossare un paio di scarpe aperte può mostrare una verità amara: i piedi puzzano. Quell’odore sgradevole diventa fonte di imbarazzo e porta alla rinuncia di una sessione di allenamento, un momento di svago o un evento. La verità è che il problema c’è e rimane (e rischia di peggiorare). L’unico modo per liberarsi di tale problema e non vivere nell’imbarazzo è conoscere ledellae i tutti i modi per eliminarla.I piedi che non avevano problemi fino a qualche tempo prima all’improvviso iniziano a emanare un cattivo odore e ad avere qualcosa che non va. Ma perché i? Lesono molte e hanno origini diverse, anche se spesso risultano connesse tra loro.L’uso frequente di calzini realizzati in fibre sintetiche ostacola la traspirazione e tende ad aumentare la sudorazione. La presenza di sudore e la temperatura elevata macerano lo strato esterno della pelle e ne sciolgono le cheratine contenenti vari amminoacidi solforati. Il risultato è un odore pungente e persistente simile allo zolfo. Il cattivo odore si fa più intenso e viene catturato dal tessuto sintetico che, inevitabilmente, amplifica l’odore e lo porta nelle scarpe. Alcune volte l’odore è talmente intenso da non andare via al primo lavaggio.In molti casi la puzza dei piedi e sotto le unghie deriva dall’azione di alcuni microrganismi che restano sulla pelle e si nutrono di cellule morte, lipidi ed eventuali tracce di sporco. La verità è che non sempre il contatto con tali microrganismi comporta problemi, ma la loro proliferazione incontrollata (dovuta a scarsa igiene personale, sudore, frequentazione di ambienti umidi, sistema immunitario debole e indebolimento della flora batterica) provoca micosi cutanee che interessano la pelle e le unghie. Purtroppo le micosi, crescendo, possono comportare un cambiamento dell’aspetto della pelle (es. pelle secca) e delle unghie (es. sgretolamento, cambio colore o perdita) e un cattivo odore persistente. È questo ilL’ipersudorazione dei piedi può essere responsabile della macerazione dello strato corneo della pelle e/o della comparsa della micosi. A causare la sudorazione plantare eccessiva non sono soltanto i calzini o le calze in tessuto sintetico e poco traspirante, ma anche sbalzi ormonali, stati emotivi e obesità.La puzza dei piedi e sotto le unghie non è impossibile da eliminare in modalità fai da te, ma richiede una certa dose di costanza e pazienza e una serie di piccoli accorgimenti. EccoIl modo migliore per eliminare la puzza dei piedi è avere un’igiene personale regolare e attenta: lavarsi i piedi almeno una volta al giorno e insistere tra le dita e sulla pianta dove si raccolgono più cellule morte. Oltre a lavarsi regolarmente e bene i piedi, però, occorre asciugarli bene perché un ambiente umido potrebbe favorire la proliferazioni dei batteri.Le unghie lunghe possono catturare sporco, residui di bagnoschiuma e crema e microbi che alla lunga possono infiltrarsi tra la pelle e le unghie e creare un ambiente ideale in cui proliferano i microrganismi patogeni.È necessario abbandonare i calzini sintetici che non fanno sudare e intrappolano il cattivo odore e quindi passare ai calzini in tessuto naturale. Ad ogni modo, specialmente se si soffre di sudorazione eccessiva, sarebbe meglio cambiare i calzini più volte al giorno.Spolverizzare un po’ di borotalco sui piedi prima di indossare i calzini o dopo aver fatto la doccia permette di assorbire il sudore, evitando così la formazione di umidità e le conseguenze di un ambiente umido (proliferazione batterica e cattivi odori).Nella maggior parte dei casi la puzza dei piedi e sotto le unghie è uno dei sintomi della micosi cutanea, insieme al cambio di aspetto di pelle e unghie. In questo caso è importante trattare il problema alla radice usando un prodotto antimicotico di qualità come questo disinfettante naturale Il pediluvio è un trattamento a base di acqua e ingredienti naturali che permette di idratare i piedi, eliminare il cattivo odore e contrastare la proliferazione batterica. È possibile eliminare lacon uno deipiù conosciuto: il pediluvio a base di aceto di vino o di mele. Perché? Tratta il cattivo odore ai piedi e contrasta l’eventuale crescita batterica. Tra iin modo naturale e veloce c’è l’infuso di salvia che grazie all’aroma inconfondibile si sbarazza del cattivo odore e dona una sensazione di pulito e freschezza. Ancora più semplice da realizzare è il pediluvio con bicarbonato di sodio in quanto disinfetta i piedi ed elimina efficacemente il cattivo odore.Alcuni alimenti, seppur buoni e apprezzabili dal punto di vista nutrizionale, potrebbero generare un sudore troppo acre. A qualcuno sembra ancora strano, ma alcuni cibi hanno la capacità di aumentare il livello di acidità della traspirazione e quindi fare uscire un cattivo odore dai pori della pelle. Se la dieta comprende cibi acidi o irritanti come il curry, l’aglio, la cipolla e il caffè allora la traspirazione lavora di più per liberarsi di rifiuti e tossine interne. Senza una riduzione del consumo di questi alimenti si tenderà a sentireaverli. Di fatto neanche un prodotto per eliminare ladallecambierà le cose.La puzza dei piedi e sotto le unghie non andrebbe mai trascurata perché potrebbe nascondere un’infezione e portare a disagi. Del resto si può fare affidamento su tantissimi rimedi naturali, consigli e prodotti ad hoc che non c’è più alcun motivo per subire le conseguenze di questa condizione spiacevole.