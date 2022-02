Quali sono i migliori ITS in Lombardia?

Gli ITS sono gli Istituti Tecnici Superiori, che rappresentano un’occasione importante dopo il conseguimento di un diploma di scuola superiore. Non tutti infatti frequentano l’università, visto che comunque gli ITS rappresentano un’alternativa assolutamente da tenere in considerazione. Tra l’altro le ultime indagini a questo proposito rivelano che l’80% degli studenti che frequentano gli ITS riesce a trovare subito lavoro e il 90% anche nel settore di specializzazione.

Il sistema ITS in Lombardia

Gli ITS Lombardia sono organizzati in una rete di 22 istituti che abbracciano diversi settori, fra quelli indicati nell’ambito della normativa di riferimento. I corsi della Lombardia sono aperti a livello nazionale e quindi anche gli studenti fuori sede possono frequentarli.

Molti sono dislocati nelle città di Milano, Brescia, Crema, Bergamo e si occupano, come abbiamo già specificato, di varie specializzazioni a livello tecnologico, fra le quali possiamo citare la mobilità sostenibile, le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche, l’edilizia sostenibile, il made in Italy, il turismo e l’ospitalità. E poi ancora le agrorisorse, l’agroalimentare sostenibile per il territorio, le attività culturali, l’informazione e i servizi applicati alla comunicazione.

Si tratta in particolare di percorsi professionalizzanti post-scolastici che durano due anni. La loro caratterizzazione è quella di contraddistinguersi per un approccio pratico, in stretta connessione con le aziende del territorio. Infatti gli Istituti Tecnici Superiori spesso sono coordinati dalle Regioni e si basano su delle partnership con le aziende.

Per esempio fra quelli in Lombardia possiamo citare la Fondazione Istituto Tecnico Superiore I Cantieri dell’Arte a Milano e Brescia, la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile a Bergamo e Como e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore JobsAcademy che opera a Bergamo.

Poi possiamo citare ancora, sempre tra gli ITS migliori in Lombardia, la Fondazione ITS Agroalimentare Sostenibile Territorio a Mantova e l’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali a Milano.

Che cosa sono gli ITS

Da quello che abbiamo già descritto sicuramente è possibile farsi un’idea di che cosa sono gli ITS e di qual è il loro ruolo fondamentale. ITS è una sigla che indica proprio la denominazione di Istituti Tecnici Superiori. Si tratta di scuole professionalizzanti post-diploma, il cui obiettivo è quello di formare delle figure professionali che siano dotate di specializzazioni tecnologiche e innovative.

La principale finalità degli ITS è quella di formare lo studente e di prepararlo così per farlo entrare direttamente nel mondo del lavoro. Frequentando queste scuole si possono ottenere delle skill lavorative importanti che possono essere messe in pratica anche attraverso degli stage e dei tirocini.

Una buona parte degli insegnanti che operano negli ITS fa parte del mondo del lavoro e non di quello strettamente accademico.

Almeno il 30% delle ore si svolge direttamente in azienda. Ogni indirizzo comunque ha la propria suddivisione in ore tra le lezioni che vengono svolte in aula e gli stage aziendali. Alla fine del loro percorso gli studenti si cimentano in una verifica, nell’ambito della cui prova sono coinvolti i rappresentanti della scuola, dell’università, gli esperti della formazione professionale e gli esperti del mondo del lavoro.

Con il superamento della prova gli studenti ottengono la certificazione delle competenze accompagnata ad un diploma di tecnico superiore, che si può sfruttare anche per inserirsi nel mondo del lavoro in ambito europeo, visto che questo diploma corrisponde ad un quinto livello delle qualifiche europee.

Da tutto ciò si comprende che gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano un’opportunità molto importante perché costituiscono la possibilità di specializzazione corredata da un approccio pratico che non ha niente da invidiare a quello offerto dalle università. La scelta è molto varia, anche perché l’offerta formativa degli ITS è tanto ricca per le esigenze di tutti.