Quando iniziano i saldi estivi 2021: date per regione

I saldi estivi 2021 sono tra gli eventi più attesi dell’anno! Soprattutto durante quelli dell’estate le occasioni di risparmio sono tantissime e perfette per acquistare i prodotti da portare in valigia, al mare o in montagna. I saldi dell’anno passato sono stati confusionari, spesso rimandati a causa delle restrizioni e poco soddisfacenti, per questo gli amanti dello shopping sono in attesa degli sconti di quest’anno!

Durante i saldi estivi 2021 si potranno fare moltissimi affari e ottenere prodotti unici a prezzi scontati. Inoltre le rimanenze di magazzino dell’anno passato fanno sì che ci sia molta scelta di prodotti e che sia più semplice trovare la taglia adatta!

I consigli su cosa acquistare ai saldi estivi 2021 sono moltissimi! Tra questi ci sono senza dubbio i capi da infilare in valigia, quindi costumi, pareo, vestiti leggeri e calzature. Allo stesso tempo questa può essere l’occasione di comprare anche i capi autunno/inverno della scorsa collezione in promozione in modo da ottenere articoli per la futura stagione a prezzi davvero stracciati! In molti casi per risparmiare ulteriormente si può approfittare dei saldi anche nei vari shop online delle migliori marche… in questo caso l’utilizzo di internet ci aiuta a risparmiare e siti come super-offerte.com raccolgono codici promozionali con sconti extra.

Quando iniziano i saldi estivi 2021 e quali sono le date di inizio regione per regione? Ecco queste informazioni e tante altre!

Saldi estivi 2021: quando iniziano

Le date di inizio saldi estivi possono cambiare regione per regione. Solitamente gli sconti e le offerte vengono lanciati già ai primi del mese di luglio, ma la specifica data di inizio può variare a seconda del territorio, in particolare della regione. Quindi l’elenco delle date di inizio dei saldi estivi 2021 in ordine cronologico è:

Sicilia: giovedì 1 luglio

Basilicata: venerdì 2 luglio

Lazio: sabato 3 luglio

Calabria: sabato 3 luglio

Piemonte: sabato 3 luglio

Lombardia: sabato 3 luglio

Veneto: sabato 3 luglio

Liguria: sabato 3 luglio

Abruzzo: sabato 3 luglio

Marche: sabato 3 luglio

Umbria: sabato 3 luglio

Emilia Romagna: sabato 3 luglio

Valle d’Aosta: sabato 3 luglio

Toscana: sabato 3 luglio

Friuli Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Molise: sabato 3 luglio

Sardegna: sabato 3 luglio

Puglia: sabato 24 luglio

Trentino-Alto Adige: venerdì 16 luglio, con eccezione dei comuni turistici da venerdì 13 agosto

Campania: non ancora decisa

Mentre nella maggior parte delle regioni i saldi estivi 2021 iniziano tra il 3 e il 4 di luglio, una regione non ha ancora deciso la data di apertura alle promozioni. La Campania infatti non ha ancora comunicato quando sarà l’inizio degli sconti nei negozi.

Consigli per i saldi estivi 2021

Soprattutto dopo l’ultimo anno e mezzo, la tentazione di uscire a fare shopping e acquistare molti prodotti è elevata. Nonostante questo è bene prestare attenzione non solo per le norme igieniche di prevenzione del Covid-19 bensì anche per gli acquisti sbagliati!

Prima dei saldi estivi 2021 può essere molto utile fare una rapida ricerca dei prodotti desiderati, così da individuare il costo a prezzo pieno. In questo modo davanti a un cartellino scontato sarà possibile capire l’effettiva convenienza e il risparmio economico dato dall’acquisto del prodotto. In più sono da evitare i prodotti della nuova collezione: ci sarà tempo per acquistarli dopo i saldi!