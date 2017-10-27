Oroscopo Halloween, come trascorrerà il Ponte di Ognissanti ogni segno zodiacale
di Redazione
27/10/2017
La festa di Halloween si sta avvicinando: ricevuto inviti e non si sa a quale festa partecipare? Dimmi di che segno sei e ti dirò come trascorrere il Ponte di Ognissanti se sei Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: esistono segni zodiacali timorosi, e altri che vogliono festeggiare la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre con Dolcetto o Scherzetto, e invece altri che non ne vogliono sapere del Giorno dei Morti
Oroscopo Halloween, cosa farà un Ariete, Toro, Gemelli e Cancro la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembreQuattro segni diversissimi tra loro. Ariete è governato da Marte e sprigionerà energia e voglia di divertirsi, possibilmente a una festa oltre le mura domestiche: festeggiare Halloween in una chiesa sconsacrata sarà il massimo della goduria, insieme a vedere la faccia delle vittime dei suoi scherzi. Toro è governato da Venere e vuole starsene per i fatti suoi, ma per convincerlo a festeggiare il Ponte di Ognissanti basta organizzare una festa casalinga con primi piatti e dolci a base di zucca. Per il Gemelli, il segno più mondano dello Zodiaco, il massimo sarebbe un party in un bunker buio dove potrà sfoggiare l’ultimo suo travestimento stravagante e fare degli scherzi veramente spaventosi. Con un Cancro meglio andarci piano, perché è un segno zodiacale fifone. Non andrà a feste terrificanti e chiassose, ma delizierà i bambini che busseranno per dolcetto o scherzetto, specialmente se dovrà preparare in casa biscotti a forma di teschio o torte di zucca.
Oroscopo Halloween, Ognissanti con Leone, Vergine, Bilancia e ScorpioneIl segno del Leone è governato dal Sole, che infonde un sano egocentrismo. Amante delle festa a tema, ne organizzerà una con gli amici più cari, a patto che sia lui il protagonista indiscusso: ecco perché la sua maschera per la notte del 31 ottobre sarà straordinariamente originale. Chi è del segno della Vergine è lucida e razionale, visto che è sotto influenza di Mercurio: poco amante delle emozioni forti, ama avere il controllo e preferisce trascorrere il Ponte di Ognissanti in maniera riservata a casa, magari vedendo un film horror con compagno o amici stretti. Sicuramente, rifiuterà ogni invito a feste e party esclusivi, diversamente dalla Bilancia che, governata da Venere, ama le feste a tema. Anzi, sarà disponibile a preparare la cena di Halloween con aggiunta di addobbi spaventosi e abiti fantasiosi e paurosi. Però, senza esagerare, perché l’equilibrio del segno zodiacale non ammette eccessi. Ci penserà lo Scorpione a creare scompiglio, visto che Plutone, pianeta della rinascita e dell’inconscio, stimolerà in lui la fantasia per creare paura e terrore. Travestimento con effetti speciali e, soprattutto, con torta di compleanno, visto che alcuni compiranno gli anni proprio ad Halloween. Sicuramente, i festeggiamenti si protrarranno fino a notte fonda.
Oroscopo Halloween: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci tra il 31 ottobre e il 1 novembreIl segno zodiacale del Sagittario non si tira mai indietro e accoglierà ogni invito a festeggiare questa ricorrenza anglosassone, dai party in discoteca a esperienze esoteriche, a patto che stia in compagnia come impone Giove. L’approccio tra un Capricorno e la festività di Halloween, ma come per tutte le feste comandate, è di distacco. Non si fanno prendere dalla paura, piuttosto saranno scettici ma non si tireranno indietro di fronte alle feste in maschera. Ovviamente, non si travestirà, a differenza di un Acquario. Questo segno è governato da Urano e lo rende aperto alle novità: ama sperimentare e azzardare, oltre che a mettersi in gioco e organizzare personalmente la festa, con il sorriso sulle labbra. Amante degli scherzi, per il Ponte di Ognissanti preparerà attività per incutere sana paura a tutti i partecipanti. Ovviamente, lui indosserà l’abito più originale. Infine, il Pesci: è un segno ricco di immaginazione e per lui è liberatorio esprimere i propri pensieri e il suo inconscio attraverso dei costumi creativi per la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. SI parla al plurale, perché un Pesci avrà diversi cambi d’abito per la festa di Halloween.
