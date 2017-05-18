Home Attualità Scelta Rosa Perrotta a Uomini e Donne, è fatta?

Scelta Rosa Perrotta a Uomini e Donne, è fatta?

di Redazione 18/05/2017

Come confermano le ultime anticipazioni tv siamo vicini alla puntata della scelta di Rosa Perrotta che dovrebbe essere registrata lunedì 22 maggio, e per l'ultima tronista rimasta in corsa in questa edizione di Uomini e Donne il ballottaggio è tra Alex Adinolfi, che sembra il preferito della ragazza, e Pietro Tartagliojne che invece è il preferito dal pubblico ma c'è una terza ipotesi clamorosa che sta prendendo piede in queste ore e che coinvolge anche Mattia Marciano. Come ricordiamo tutti, nelle prime settimane del percorso di Rosa e Desirée Popper sul trono di Uomini e Donne le due ragazze si sono contese a lungo Mattia come corteggiatore anche se alla fine l'affascinante dentista napoletano ha scelto di seguire solo la tronista brasiliana. Ma come sostengono sul web molti fans del programma la Perrotta non ha mai mollato la presa fino in fondo e anche se il suo percorso è andato avanti senza di lui in fondo non l'ha mai nemmeno dimenticato, soprattutto adesso che Mattia è stato scaricato dalla mancata scelta di Desirée. Lo scenario potrebbe diventare ancora più affascinante, perché sono molte le voci che vorrebbero una candidatura di Mattia come nuovo tronista nella prossima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne a settembre e così Rosa alla fine potrebbe anche decidere di non scegliere nessuno tra Alex e Pietro uscendo da sola come ha fatto Desirée e ripresentandosi come corteggiatrice del ragazzo quando il dating show riprenderà il suo ciclo. Una scelta che in passato hanno fatto anche altre sue colleghe, perché non riprovarci?

