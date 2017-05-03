Home Attualità Uomini e Donne news: Giulia Latini se ne va?

di Redazione 03/05/2017

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne saranno incentrate soprattutto sulla scelta di Marco Cartasegna che da giorni ha annunciato di voler lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ma ci sarà spazio anche per gli altri tronisti, con Luca Onestini eternamente indeciso tra Soleil Sorgé, Cecilia Zagarrigo e Giulia Latini, con quest'ultima pronta per prendere una decisione definitiva, lasciando il suo posto da corteggiatrice. Fino all'arrivo di Cecilia infatti sembrava che fosse un testa a testa fra Soleil e Giulia. Le ultime news di Uomini e Donne però confermano che la Zagarrigo è nettamente in testa almeno per quello che pensano i fans sul web, mentre Giulia è scesa nelle preferenze di Luca Onestini che le ha sempre rimproverato di non essere così spontanea e aperta come alcune suo colleghe a cominciare da Soleil. Le anticipazioni tv di UeD però prevedono che la corteggiatrice sia stanca di questa situazione di continua incertezza anche perché negli ultimi tempi ha dimostrato una certa insofferenza per i rapporti che si sono creati fra il tronista e le sue rivali e quindi sembra sul punto di prendere una decisione importante che rischia di scombinare i giochi. Se veramente Giulia decidesse di lasciare per sempre gli studi di Uomini e Donne Luca troverebbe il coraggio di esporsi e andarla a riprendere oppure è una decisione destinata a rimanere definitiva? Lei intanto aspetta e fa il tifo per Giorgia Pisana che in questi mesi è diventata sua grande amica e che oggi potrebbe essere scelta da Marco.

