Regina Elisabetta in fin di vita: i figli e William al capezzale, in arrivo Harry e Meghan

Le condizioni della Regina Elisabetta sono sempre più critiche: secondo il comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace, la Regina sarebbe in fin di vita, dopo essere apparsa in condizioni critiche nelle ultime ore. Per questo motivo, preoccupano sempre più le condizioni di Elisabetta II, tanto che i figli e William sarebbero già presenti al suo capezzale. In arrivo, inoltre, anche Harry e Meghan, mentre l’arcivescovo di Wenstminster ha già offerto le sue preghiere per la salute della Regina.

Regina Elisabetta in fin di vita: gli aggiornamenti sulle condizioni di salute

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta non lasciano ben sperare il popolo britannico: non voci di corridoio né indiscrezioni false riportate da tabloid, ma il comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace dimostra che la Regina è in fin di vita, dopo il peggioramento delle condizioni di salute che ha riguardato Elisabetta II.

Il popolo britannico, ovviamente, si è accalcato intorno a Buckingham Palace dove, intanto, è stato annullato il cambio della guardia; per l’occasione, i conduttori BBC hanno scelto di vestire di nero, mentre l’arcivescovo di Wensminster ha offerto le sue ultime preghiere per una condizione che appare sempre più grave e irreversibile per la Regina. Di recente, l’incontro con la nuova Premier britannica, Liz Truss, in cui era apparsa in difficili condizioni.

Figli e William già presenti al capezzale della Regina Elisabetta

Stando a quanto è già stato riportato dai comunicati ufficiali, i figli della Regina Elisabetta e William sono già presenti al suo capezzale, mentre sarebbero in arrivo Harry e Meghan. William e Kate Middleton, che nel weekend hanno alloggiato al Frogmore Cottage, nel parco di Windsor, poco vicini alla loro residenza a Cambridge, si sono reincontrati per la prima volta – a distanza di tempo – con Harry e Meghan, a seguito dei dissidi che avevano interessato la famiglia reale a seguito del matrimonio dei due.

L’aereo reale, attualmente più seguito al mondo, è intanto atterrato ad Aberdeen: si tratta del FlightRadar24, che ha riportato i membri della famiglia reale alla volta di Balmoral, dopo essere stati richiamati in Scozia.