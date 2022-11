Apple Music, classifica canzoni più ascoltate nel 2022: Brividi è prima

Apple Music rivela la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2022. “Brividi” di Mahmood e Blanco è al primo posto: ecco le altre hit di quest’anno.

Apple Music: la classifica delle canzoni più ascoltate nel 2022

Dicembre è alle porte e con l’ultimo mese dell’anno le piattaforme di musica in streaming iniziano a fare il punto della situazione del 2022. Apple Music è tra le prime a farlo e rivela la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2022.

Al primo posto nella classifica di Apple Music: “Brividi” di Mahmood e Blanco, il brano ha conquistato il Festival di Sanremo 2022 e si è classificato 6° all’Eurovision Song Contest di Torino. “Brividi” nel corso del 2022 ha collezionato record su record, e recentemente ha ottenuto l’ennesimo disco di platino. Non c’è da stupirsi, quindi, se una canzone così amata sia al primo posto tra le hit migliori del 2022.

Sul podio con Mahmood e Blanco ci sono Rhove, con “Shakerando” al secondo posto, e Marracash e Gué, con il brano “Love” al terzo posto.

Top 10 canzoni più ascoltate nel 2022 in Italia su Apple Music

Di seguito la classifica di Apple Music con le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 2022:

1 Mahmood & Blanco, Brividi

2 Rhove, Shakerando

3 Marracash & Gué, Love

4 Blanco, Finché non mi seppelliscono

5 Rkomi & Elodie, La coda del diavolo

6 Sangiovanni, Farfalle

7 Fedez, Tananai & Mara Sattei, La dolce vita

8 Pinguini Tattici Nucleari, Pastello bianco

9 Dargen D’Amico, Dove si balla

10 Irama & Rkomi, 5 Gocce

Mahmood e Blanco ringraziano i fan per il primo posto

“Brividi” è la canzone dell’anno secondo Apple Music, in virtù di questo traguardo e dei numerosi altri riconoscimenti che il brano di Mahmood e Blanco ha collezionato in questi mesi, i due artisti rivolgono ai fan un ringraziamento speciale.

Mahmood, che ha da poco rilasciato un documentario su Prime Video, racconta: “Credevo che quest’anno non avrei fatto uscire nulla. Poi sono andato in studio con Ricky ed è nato questo pezzo. Da lì abbiamo deciso di partecipare a Sanremo… mai mi sarei aspettato che da una scelta presa all’ultimo si sarebbe potuti arrivare a un simile risultato scrivendo il pezzo più ascoltato su Apple Music. Ringrazio tutti quelli che sostengono sempre la mia musica e che hanno fatto di brividi il brano che è diventato”.

Blanco, presente in classifica anche con “Finché non mi seppelliscono” e che intanto si prepara ad un tour negli stadi a soli 19 anni, spiega: “Guardandomi indietro faccio un po’ fatica a credere a tutto quello che è successo. È stato un anno incredibile e folle, l’amore che ho ricevuto dalle persone e che mi viene dimostrato quotidianamente è qualcosa che non si può spiegare, mi tocca e mi dà sempre più stimoli e energia. È la parte più bella del mio lavoro, potere arrivare al cuore delle persone semplicemente raccontando la propria storia che diventa un po’ quella di tutti. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music e supportato fino a qui”.