Ruben Invernizzi e Francesca Baroni Instagram, ancora insieme dopo Temptation Island 4

di Redazione 04/07/2017

Colpo di scena tra Ruben Invernizzi e di Francesca Baroni di Temptation Island 4. Nelle ultime ore, i social stanno letteralmente impazzendo per questa coppia, soprattutto perché Francesca continua a denigrare Ruben, arrivando a dire che non ci sta a fare la figura della polla che sta con un pollo. Tutto è nato da un video che la ragazza ha avuto occasione di vedere nel Pinneto, in cui ha visto il fidanzato dormire e non interagire con le altre ragazze. Invece di essere contenta, la Baroni l’ha fortemente criticato. Essendo Temptation island 2017 un programma registrato, Instagram è una grande fonte di news, tanto che probabilmente, i due protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia non solo sono ancora insieme dopo il reality, bensì criticano anche gli utenti che usano i celebri hashtag #salviamoRuben e #PrayForRuben in sengo di solidarietà e sostegno. Ruben, ieri sera, ha pubblicato una foto su Instagram Stories. Il giovane bergamasco ha approfittato della distrazione generale per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 4 per pubblicare una immagine eloquente e rivelatrice dell’evoluzione della sua storia d’amore con la fidanzata Francesca, molto discussa per il suo comportamento e le sue dichiarazioni. Ruben Invernizzi ha postato su Instagram una semplice scritta su sfondo nero, che recita “Pregate per cose più serie… fate ridere. #prayforruben”. E’ una frase che si può interpretare liberamente: critica nei confronti di chi ha denigrato la sua relazione con Francesca; una rassicurazione per i fan che lo sostengono a spada tratta, oppure dispiacere e disgusto per questo hashtag. E se invece la coppia è uscita dal confronto davanti al falò insieme? Non c’è modo di confermare queste teorie se non monitorare i social dei protagonisti di Temptation Island 2017, i quali stanno regalando al pubblico di Canale5 forti emozioni sin dalla prima puntata.

