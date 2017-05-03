Home Intrattenimento Riccardo Gismondi news: l'ex tronista cerca lavoro

di Redazione 03/05/2017

Sembrava una scelta destinata a durare poco, fatta solo per accontentare il pubblico, e invece Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo festeggiano i loro primi cinque mesi insieme. La coppia di Uomini e Donne ha dimostrato con i fatti e non soltanto a parole quanto forte sia il legame e quali progetti importanti abbiano per un futuro insieme visto che da qualche tempo hanno cominciato la convivenza. Proprio per questi Riccardo Gismondi in questi giorni sta meditando sulle sue prossime scelte perché l'ex tronista non ha mai nascosto la sua voglia di essere indipendente e adesso che sono in due si sente ancora più responsabilizzato. Così rispondendo sul settimanale 'DiPiù Tv' alla lettera di una sua fan sulle scelte che prenderà in futuro, il ragazzo ha ammesso che non è una scelta facile: fino ad ora ha sempre giocato a basket sperando di diventare un professionista affermato e comunque si sta ancora allenando, ma se dovesse chiamarlo una squadra importante adesso ci penserebbe sopra perché quel tipo di impegno non si concilierebbe con quello che è il suo grande sogno, affermarsi nel mondo dello spettacolo. Quinci per ora lo sport è in stand by ma potrebbe tornare di moda nel prossimo futuro se si renderà conto che è l'unica strada. Intanto però è festa piena con la sua compagna che su Instagram ha voluto ricordare a modo suo la ricorrenza in una maniera semplice ma molto dolce: ha postato la foto di un loro bacio e un messaggio tenero per Riccardo.: “Sei logorroico ma ti amo #5”. Camilla si è battuta fino all'ultimo per il tronista, oggi accanto a lui si sente realizzata.

