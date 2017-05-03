Gossip, Emma Marrone cambia look per Riccardo Scamarcio?
di Redazione
03/05/2017
Emma Marrone torna ad Amici 16 e in contemporanea diventa una delle protagoniste più discusse del gossip italiano! La vita sentimentale della cantante negli ultimi anni è stata oggetto di varie news, prima a causa di Stefano De Martino, subito dopo Marco Bocci, Fabio Borriello... Quello che attualmente però incuriosisce più di ogni altra cosa i fan della cantante salentina è il cambio look. Emma Marrone dunque si trasforma per Riccardo Scamarcio? Emma Marrone e il cambio look, due dettagli che scatenano il gossip soprattutto dopo gli avvistamenti con Riccardo Scamarcio. Tra l'attore e la cantante dunque è amore? I due al momento non si sbilanciano, anche se la Marrone non ha pensato di fare una smentita ufficiale, tanto che la cosa fa pensare a una mezza verità. Nell'arco degli ultimi anni il mondo del gossip ha raccontato la vita sentimentale di Emma Marrone a 360°, senza tralasciare alcun dettaglio (Ndr. Compresi i matrimoni e figli degli ex fidanzati). Con l'arrivo di Fabio Borriello tutti pensavano che Emma avesse trovato la tanta attesa felicità, invece la love story si concluse dopo poco. Poco dopo il suo ritorno ad Amici 16 ecco che arriva la news di gossip: Emma Marrone e Riccardo Scamarcio stanno insieme? La coach della Squadra Bianca si è subito dichiarata single, anche se questa volta i fan non le credono fino in fondo. Emma Marrone quindi ha trovato l'amore con Riccardo Scamarcio? Probabilmente si! Questa tesi viene sostenuta anche dalla voglia di cambiare della cantante salentina, d'altronde quando una donna cambia look è come se stravolgesse la sua vita... E quale motivazione migliore se non l'arrivo di un nuovo amore?
