Ricette economiche per il menù di Ferragosto

Il pranzo di Ferragosto è veloce da realizzare con le ricette facili di antipasti, primi e secondi

Il menù di Ferragosto non può essere solo pizzette, panini e carne alla brace, per questo abbiamo deciso di condividere con voi le ricette economiche e veloci che soddisfano tutti i palati. Quando si avvicina il 15 agosto nascono i gruppi Whatsapp e Facebook per organizzarsi, c’è chi vuole andare al mare, chi in campagna e chi in montagna. Molti si ritrovano da soli come Enzo di Un sacco bello, film cult anni ‘80 di e con Carlo Verdone e queste ricette di Ferragosto possono riempire quel vuoto, cucinare per se stessi è un ottimo rimedio alla malinconia. Provare per credere?

Cosa cucinare a Ferragosto? Ricette veloci e buonissime

La prima ricetta che vi proponiamo è un piatto estivo: le cozze alla marinara. Per prepararle dovete pulire bene i gusci sotto l’acqua corrente aiutandovi con una retina per eliminare tutti i residui di alghe e altre impurità. Prendete una pentola con i bordi alti molto capiente e versate olio extravergine d’oliva, aggiungete uno spicchio d’aglio e un peperoncino, infine le cozze. Chiudete il coperchio e lasciate che i gusci si aprano, completate con prezzemolo tritato e trasferite in una ciotola con il sughetto, accompagnando con crostoni di pane abbrustoliti. Se amate la tradizione invece a Ferragosto come primo piatto non può mancare la pasta al forno, ci sono tantissime versioni da nord a sud e ogni regione ne reclama la paternità, noi vi lasciamo liberi di mixare e preparare quella che più vi piace. Potete usare la pasta tipo fusilli o le lasagne, ma gli ingredienti principali devono essere mozzarella, parmigiano e ragù di carne alla bolognese!

Proseguiamo con un piatto unico per Ferragosto che si può mangiare anche a temperatura ambiente, ovvero le melanzane ripiene. Vale lo stesso discorso della pasta al forno, le versioni sono tantissime. A noi piacciono ripiene di riso e carne macinata. Per la preparazione peliamo le melanzane e le svuotiamo, per ottenere delle piccole coppette. La parte interna la mettiamo in uno scolapasta con del sale, copriamo con un piatto e mettiamo un peso per far andare via il succo amaro. Nel frattempo friggiamo le melanzane e ci dedichiamo al ripieno cuocendo la carne in un trito di verdure e la polpa avanzata tagliata a pezzetti, poi lessiamo il riso, lo scoliamo e mettiamo tutto insieme. Aggiungiamo prezzemolo tritato, pangrattato, parmigiano e un uovo (se l’impasto è troppo duro anche due), mescoliamo e riempiamo le melanzane, copriamo tutto con sugo di pomodoro fresco e facciamo cuocere circa mezz’ora in forno a 180°. Come avete visto per le ricette di Ferragosto proponiamo ‘mare e terra’ e allora perché non condividere con i vostri amici una bella frittura di paranza fatta con pesce fresco? Per la pastella usate 1/3 di farina bianca, 1/3 di farina di mais, 1/3 di farina di riso e acqua frizzante freddissima, sentirete che croccante e non versate il succo di limone che rovina tutto, disponete gli spicchi in una ciotola o guarnite il piatto. Se non volete restare a casa a cucinare seguite la nostra guida eventi per Ferragosto 2017 e non dimenticate di fare almeno uno di questi riti propiziatori!