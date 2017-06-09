Risultati esami avvocato news Giugno 2017: date esiti scritti e candidati ammessi

Sono uscite le prime indicazioni delle Corti di Appello sui: si sa che giugno è un mese molto importanti per i futuri avvocati, in quanto è proprio in queste settimane che si scoprono finalmente glidellee pubblicati i nomi dei candidati ammessi alla prova orale.è un mese cruciale per conoscere gli esiti dell’esame. Lestanno ultimando le correzioni degli ultimi scritti, iniziate lo scorso gennaio. A dicembre, precisamente il 13, si è svolta la prima prova scritta per mettere alla prova la preparazione dei praticanti: ai candidati è stato chiesto di elaborare un parere motivato di, mentre nella seconda prova del 14 dicembre 2016, come previsto dal bando, gli stessi si sono cimentati nella stesura di un parere motivato in. Il 15 dicembre 2016 invece, gli aspiranti avvocati hanno dovuto redigere un atto giudiziario. Tuti ora sono in trepida attesa dellein cui si potranno conoscere glidelle prove scritte, per capire chi dovrà affrontare il. Ogni Corte di Appello ha i suoi tempi: secondo indiscrezioni, dalsi potranno conoscere idelladell’. La news è che a Milano la pubblicazione degli esiti avverrà probabilmente il 23 giugno, mentre a Venezia si dovrà aspettare il 26 giugno. Torino si distingue in velocità, visto che sarà una delle prime a pubblicare gli esiti entro il 15 giugno, e il girono dopo toccherà alla Corte di Appello di Salerno far sapere chi sono i candidati ammessi all’orale. Nelle altre città, il silenzio, nonostante chi ha dato l’esame scritto sia in trepida attesa di conoscere l’esito e le date di pubblicazione dei risultati. Il caso deia Napoli ha fatto sì che ogni Corte di Appello sia cauta nel rivelare subito i risultati.