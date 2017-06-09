Home Attualità Fidget Spinner: il nuovo gioco rotante è veramente pericoloso?

Fidget Spinner: il nuovo gioco rotante è veramente pericoloso?

di Redazione 09/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Negli ultimi mesi, gli italiani hanno assistito a una vera e propria invasione di strani gadget rotanti colorati e con i logo di supereroi. Questo gioco sta facendo impazzire adulti, bambini e ragazzi: in ogni luogo si vedono persone che fanno roteare questa sorta di stellina ninja che si chiama Fidget Spinner. Che cos’è e come funziona questo strumento ludico che si rivela immediato ed economico, ma che ha fama di essere pericoloso: è veramente così per questo nuovo gioco rotante? Fidget Spinner significa scatto rotante e si tratta di un gioco inventato da Catherine Hettinger, colpita da una malattia limitativa dei movimenti e ha fabbricato questa trottola tascabile per giocare con la figlia. Questo nuovo gioco rotante è addirittura banale: non si deve fare altro che girare fra le mani questo cuscinetto a sfera con due o tre lombi. Si tiene tra due dita il cuscinetto bilobato che, grazie a un gioco di dischetti, quando si avvia gira su se stesso anche cento volte. E’ un gioco rotante antistress che ha riscosso un enorme successo in USA e in Gran Bretagna, e recentemente anche qui in Italia. L’innovazione della trottola, però, fa chiedere ai genitori se sia veramente pericoloso. Come per qualsiasi altro gioco in movimento, bisogna prestare attenzione a quando il Fidget Spinner si avvicina alle zone più delicate, ad esempio il viso, i denti e gli occhi. Gli incidenti con questo strumento antistress sono frutto della distrazione, ma che possono essere fatale per i bambini piccoli. Sia adulti, sia bambini hanno perso i denti e un occhio a causa dello scatto rotante. Il suggerimento è quello di tenere d’occhio i ragazzi quando giocano, intimandoli di mantenere una costante attenzione per non ferirsi gravemente. Il pericolo è rappresentato dalla velocità di rotazione che può provocare danni simili a un proiettile che trapassa il corpo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp