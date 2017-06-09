Home Intrattenimento Uomini e Donne news Soleil Sorgè, la scelta di Luca Onestini criticata su Instagram

Uomini e Donne news Soleil Sorgè, la scelta di Luca Onestini criticata su Instagram

di Redazione 09/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uomini e Donne si è concluso, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro in maniera prepotente: del resto, tra poche settimane inizierà Temptation Island 2017 e la partecipazione di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, coppia storica al centro delle news di gossip di UeD, è stata confermata dalla loro presenza in aeroporto dove hanno preso un volo per Cagliari (luogo in cui si svolge il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia). La coppia è subentrata al posto di Luca Onestini e della sua scelta nel programma condotto da Maria De Filippi, Soleil Sorgè. L’ex Mister Italia e la bella italo-americana erano stati dati per certi al reality game dell’estate 2017, invece i fan sono rimasti delusi nell’apprendere che i loro beniamini non sono stati confermati. Ma Soleil non ha perso occasione per far parlare di lei soprattutto su Instagram. Nel popolare social nwtwork è fortemente criticata per un brutto gesto che no è passato inosservato. Luca Onestini e Soleil Sorgè sono stati i protagonisti della stagione passata di Uomini e Donne ed è news recente che i loro colleghi Marco Cartasegna e Federica Benincà hanno deciso di lasciarsi. Dopo l’annuncio della loro rottura, Soleil ha messo un like al post di Federica, proprio in quello fatidico in cui confermata ufficialmente l’addio. E i follower su Instagram stavolta non perdonano. Soleil Sorgè, per questo ennesimo gesto a metà tra una frecciatina vendicativa e la maleducazione, è nella bufera. Il like messo a Federica Benincà proprio nel post in cui annunciava la fine della relazione con il tronista Marco Cartasegna. I due erano in crisi e la lontananza non ha certo aiutato: l’imprenditore lavora a Milano, mentre Federica studia a Torino. No si capisce come mai la fidanzata di Luca Onestini si sia sentita in dovere di mettere questo like su Instagram, ma essendo stata l’oggetto della contesa tra lui e Marco Cartasegna durante la passata stagione di UeD, i fan sospettano che sia solo l’ennesima ripicca della ormai ex corteggiatrice.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp