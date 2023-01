Robert Pattinson parla degli standard di bellezza maschile a Hollywood

Robert Pattinson critica gli standard di bellezza a Hollywood e la pressione esercitata sul set affinché gli attori mantengano sempre un certo fisico.

Robert Pattinson critica gli standard di bellezza maschile a Hollywood

L’attore di “The Batman”, Robert Pattinson, ha parlato ad ES Magazine degli standard di bellezza maschili a Hollywood. L’attore si è aperto riguardo la pressione che gli uomini (e le donne) fronteggiano ad Hollywood, dovendo apparire sempre in un certo modo.

“Sì, è pazzesco“, ha detto Pattinson. “Ed è anche molto, molto facile rientrare in questo schema, anche se stai solo tenendo sotto contro il tuo apporto calorico. È straordinario quanto crei dipendenza e non ti rendi conto di quanto sia insidioso finché non è troppo tardi“.

Robert Pattinson ha precedentemente espresso la sua avversione riguardo la necessità di aumentare massa muscolare per poter fare determinati film. Nel 2020, ha detto a GQ che lo studio cinematografico aveva assunto un trainer per aiutarlo a prepararsi per la sua parte di Bruce Wayne in “The Batman” di Matt Reeves. “Penso che se ti alleni tutto il tempo, sei parte del problema. Hai creato un precedente”.

Ora rivela che ha avuto “così tanti problemi per aver detto che non mi alleno, anche dal mio allenatore, che era tipo, ‘Perché dici così?'”.

“Ci sarà sempre un ragazzo che è più in forma di te”

Fino ad oggi, la posizione dell’attore sugli standard di bellezza maschile resta la stessa, dicendo che è “abbastanza imbarazzante quando entri in uno schema di risposta alle domande sul tuo allenamento perché ci sarà sempre un ragazzo che è più in forma di te“.

Eppure neanche Robert Pattinson è riuscito a sfuggire alle tendenze, e aggiunge: “Ho praticamente provato ogni moda che ti viene in mente, tutto tranne restare consistente. Una volta non ho mangiato altro che patate per due settimane, come disintossicante. Solo patate bollite e sale rosa dell’Himalaya. Apparentemente, è un detox… sicuramente perdi peso. E ho provato a fare cheto una volta. Ero tipo, ‘Oh, c’è una dieta in cui mangi solo taglieri di salumi e formaggio tutto il tempo?’ Ma non mi rendevo conto che non puoi bere birra perché vanifica completamente lo scopo”.

Pattinson ha anche detto di non aver mai avuto particolari problemi con la sua immagine, ma ha accennato che non apprezza di essere considerato un sex symbol.