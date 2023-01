Antoine Fuqua dirigerà il film biografico su Michael Jackson: si gira quest’anno

Il regista Antoine Fuqua dirigerà il film biografico: “Michael”, che racconta la complessa storia della vita dell’iconico cantante Michael Jackson.

Antoine Fuqua dirigerà il film biografico su Michael Jackson

Antoine Fuqua dirigerà “Michael”, un dramma della Lionsgate che racconta la complessa storia della vita dell’iconico cantante Michael Jackson.

Il film sarà prodotto da Graham King, che ha trasformato la storia di Freddie Mercury nel blockbuster “Bohemian Rhapsody”, candidato all’Oscar come miglior film.

Con la sceneggiatura di John Logan, si dice che “Michael” offrirà al pubblico il ritratto mai raccontato e approfondito del Re del Pop. Il film esplorerà tutti gli aspetti della vita di Michael Jackson, comprese le sue performance più iconiche che lo hanno portato a diventare il più grande intrattenitore di tutti i tempi. Fonti riferiscono a Deadline che il film biografico affronterà anche le accuse di pedofilia che hanno caratterizzato i suoi ultimi anni fino alla sua morte nel 2009 all’età di 50 anni, per arresto cardiaco causato da un cocktail di sedativi.

“Antoine è un regista perspicace e potente, e ci sentiamo molto fortunati che abbia scelto Michael come suo prossimo progetto. Le sue capacità di narrazione visionaria e l’impegno per la sua arte renderanno Michael un film indimenticabile”, ha dichiarato Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group.

Il regista Antoine Fuqua ha invece dichiarato: “I primi film della mia carriera sono stati video musicali, e sento ancora che la combinazione di film e musica è una parte profonda di ciò che sono. Per me, non esiste un artista con il potere, il carisma e il puro genio musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare video musicali guardando il suo lavoro: il primo artista nero a suonare in alta rotazione su MTV. La sua musica e quelle immagini fanno parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia sullo schermo insieme alla sua musica è stata irresistibile”.

Le riprese di “Michael” iniziano quest’anno

Il progetto di “Michael” sta facendo velocemente progressi. Il regista Antoine Fuqua sta attualmente terminando le riprese di “The Equalizer 3” con Denzel Washington in Italia, dopo di che si dedicherà a “Michael”.

I precedenti crediti alla regia di Fuqua includono “Training Day” (2001), che è valso alla star Denzel Washington la statuetta come miglior attore, “The Magnificent Seven” (2016), “The Guilty” (2021) e più recentemente “Emancipation”.

Sembra che entro la fine dell’anno si inizierà a girare, e si dice che Fuqua sceglierà come direttore della fotografia Robert Richardson, che ha lavorato anche ai film “Emancipation” e “The Equalizer 3”.