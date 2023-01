Scosse di terremoto avvertite prima a Roma e poi a Cesenatico: la situazione

Scosse di terremoto tra 3.2 e 3.5 di magnitudo sono state avvertite prima a Roma e dopo a Cesenatico: paura per la popolazione ma nessun danno.

Terremoto magnitudo 3.2 a Roma

La capitale è stata svegliata in piena notte da una scossa (lieve) di terremoto. I dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riportano che l’evento sismico di magnitudo 3.2 ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. L’epicentro della scossa dista 8 chilometri da Colonna e 9 da Tivoli.

INGVTerremoti ha scritto su Twitter alle ore 2:48 di questa notte:

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.0 e 3.5 ore 02:46 IT del 22-01-2023, prov/zona Roma

Le coordinate geografiche della scossa, riportate sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono: (lat, lon) 41.9060, 12.7190 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto a Roma non ha causato danni, i Vigili del Fuoco scrivono su Twitter di non aver ricevuto alcuna segnalazione a riguardo:

“Nessuna segnalazione di danni è giunta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco, per la scossa registrata da Ingv Terremoti, nei comuni di Colonna, Tivoli e San Gallicano nel Lazio”

Terremoto magnitudo 3.5 a Cesenatico

Qualche ora dopo il sisma che ha colpito la provincia di Roma, una scossa di magnitudo 3.5 ha spaventato glia abitanti di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena.

Il terremoto delle ore 9:38, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto ipocentro a circa 19 chilometri di profondità.

Il sisma a Cesenatico sembra non aver causato danni a cose o persone, ma solo tanto spavento da portare gli abitanti in strada per paura del crollo di qualche edificio. Gli abitanti del comune distante solo 4 chilometri dall’epicentro, hanno avvertito qualche giorno fa altre scosse lievi, intorno ad una magnitudo di 1.9.

La scossa di terremoto a Cesenatico è stata riportata da INGVTerremoti su Twitter inizialmente così:

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.1 e 3.6 ore 09:38 IT del 22-01-2023, prov/zona Forlì Cesena

Successivamente è stata confermata la magnitudo 3.5:

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 09:38 IT del 22-01-2023 a 4 km W Cesenatico (FC) Prof=19Km

Un residente ha risposto: “È stato Breve ma forte”; mentre un altro scrive: “Anche fra Cesena e Cervia: prima il rumore e poi lo scossone”.