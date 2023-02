Su una spiaggia in Giappone è comparsa una misteriosa sfera metallica, iniziano le speculazioni online sulla natura dell’oggetto. Le autorità locali stanno indagando.

Giappone: misteriosa sfera metallica compare sulla spiaggia

In Giappone, la polizia e i residenti di una città costiera sono rimasti sconcertati da una grossa sfera metallica che si è riversata su una spiaggia locale: le autorità hanno ammesso di non avere idea di cosa sia, sono però sicuri che non stia per esplodere.

I timori che potesse trattarsi di una mina vagante sono stati smentiti dal lavoro degli esperti, che attraverso la tecnologia a raggi X hanno esaminato l’interno dell’oggetto misterioso e hanno concluso che è cavo.

Un’altra ipotesi rivelatasi infondata riguardava Cina e Corea del Nord: si pensava che la sfera metallica potesse essere coinvolta in attività di spionaggio.

La presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera metallica indicano che l’oggetto poteva essere agganciata a qualcos’altro. Questo dettaglio ha suggerito una spiegazione più prosaica: potrebbe trattarsi di una boa di ormeggio per navi che si era semplicemente allentata ed è stata trascinata dalla marea.

Gli agenti di polizia hanno iniziato ad ispezionare la misteriosa sfera metallica: questa appare di colore marrone-arancio, e ha delle macchie più scure di ruggine.

Secondo quanto riferito da Asahi TV, a ritrovare il misterioso oggetto è stata una donna del posto che l’ha vista sulla sabbia a pochi metri dalla riva mentre era fuori per una passeggiata all’inizio di questa settimana.

Gli ufficiali hanno innanzitutto isolato l’area e chiamato gli esperti di esplosivi per indagare ulteriormente sulla natura della sfera di metallo, per scongiurare il pericolo di una bomba. Nonostante questa ipotesi sia stata fortunatamente esclusa, i rapporti riferiscono che le autorità non sanno ancora con certezza cosa sia la sfera e da dove provenga.

Speculazioni online sulla natura della sfera metallica

La sfera metallica, che misura circa 1,5 metri di diametro, è stata al centro di speculazioni online da quando è comparsa dal nulla sulla spiaggia di Enshu, nella città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico del Paese, la notizia è stata riportata dai media locali.

I filmati girati sulla spiaggia giapponese si sono rapidamente diffusi su Internet.

In rete sono iniziate a circolare voci sulla somiglianza dell’oggetto ad una sfera ricorrente nel celebre manga Dragon Ball. Altri invece hanno sostenuto che si trattasse di un UFO.

Oltre le speculazioni, la sfera metallica è probabilmente una boa d’ormeggio per navi trascinata a riva dalla corrente.