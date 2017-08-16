Home Attualità Roma, donna uccisa e fatta a pezzi: il fratello confessa

di Redazione 16/08/2017

Orrore a Roma: donna uccisa e fatta a pezzi. Il macabro ritrovamento è avvenuto stamattina nella Capitale dove, nei pressi dell'Auditorium Parco della Musica, sono state ritrovate le gambe della vittima in un cassonetto, tenute insieme da dello scotch. Solo poche ore fa è arrivata la svolte nelle indagini, il fratello confessa l'omicidio dopo il fermo della polizia. Roma stamattina è stata scossa da un nuovo orrore, dove una donna è stata uccisa e fatta a pezzi e sparsa per la città. Ieri sera, nei pressi dell'Auditorium Parco della Musica, nei cassonetti di Piazza Euclide, una cittadina ha ritrovato le gambe di una donna tenute insieme solo dallo scotch. Dopo la segnalazione fatta alla polizia, ore dopo, il resto del corpo è stato trovato in via Guido Reni mentre i vestiti in Via Giovanni Paolo Mannini. La vittima, Nicoletta Diotallevi, di 59 anni, da tempo viveva con il fratello Maurizio nell'appartamento ereditato dai genitori. Secondo alcuni testimoni i due litigavano spesso per motivi economici, motivo per cui avevano già deciso di affittare una stanza a due studenti fuori sede. A incastrare Maurizio Diotallevi sarebbero state le telecamere a circuito chiuso che l'avrebbero ripreso nelle varie zone di Roma mentre scaricava il corpo della donna fatto a pezzi e gli effetti personali della sorella. Il fratello confessa l'uccisione della sorella dopo ore di interrogatorio, anche se ancora non è stata fatta luce sul vero movente che sembra essere comunque quello economico.

