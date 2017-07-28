Roma, fallimento Atac: Raggi silura il direttore Rota?
di Redazione
28/07/2017
Il crac Atac è causa di Bruno Rota o della sindaca della Capitale?L’Atac è a un passo dal crac: è questa la sentenza del DG Bruno Rota, una grave situazione economica in cui l’azienda di trasporti di Roma riversa da anni. In una intervista al Corriere della Sera, definisce la ditta romana ormai schiacciata dai debiti, e questa esclusiva ha fatto infuriare i pezzi grossi della Capitale, in primis il sindaco Virginia Raggi. Furiosa ma in silenzio, anche se circola la voce che sarebbe già pronto in Campidoglio un comunicato di sfiducia verso il direttore Rota. Ancora non è arrivato nulla, ma i sindacati, il Pd e i Radicali si sono fatti sentire, visto che i loro timori di un fallimento si sono avverati.
Crac Atac: il silenzio di Raggi, la diatriba Stefàno-RotaE il fallimento dell’Atac a Roma scuote anche Facebook: Enrico Stefàno, presidente della Commissione Trasporti in Campidoglio e fedelissimo della sindaca di Roma, sbotta da Sondrio, localit in cui sta seguendo un corso Anci. LA denuncia del direttore generale Bruno Rota in cui si mette in evidenza la situazione disastrata della ditta, secondo Stefàno e alcuni grillini come Pietro Calabrese e Alisia Mariani, è situazione ben nota, visto che lo scopo di un dg scelto tramite procedura ad evidenza pubblica è affrontare questa crisi. Rota è reo di non aver fatto nulla per risolvere i problemi, come rimuoere i dirigenti responsabili del disastro o chi è zavorra inutile. Al direttore generale Atac è stata data carta bianca garantendogli massimo sostegno, ma evidentemente non ha voluto cogliere l’occasione. La replica di Bruno Rota non si fa attendere, e accusa Stefàno di aver sollecitato incontri solo per giovani da promuovere velocemente, nomi noti e sempre i soliti. Accusa grave che ha sollecitato il PD in Campidoglio a chiederne a viva voce le dimissioni immediate, mentre Stefano Fassina di SI opterebe per un consiglio straordinario. Mentre il sindaco Virginia Raggi, distratta forse dall’emergenza idrica a Roma, si è chiusa nel silenzio più totale. A quando proposte concrete per il risanamento della crisi dell’Atac?
Redazione