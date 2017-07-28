Iphone 8 e Huawei Mate 10 sempre più simili, le critiche del web
di Redazione
28/07/2017
Iphone 8 e Huawei Mate 10 sono sempre più simili? Le critiche per i due telefoni in questi giorni arrivano dal web, a quanto pare i due telefoni condividerebbero molte caratteristiche sia da un punto di vista stilistico che tecnologico. Sarà vero? Da qualche settimana in molti hanno notato come il Huawei Mate 10 ha sostituito Iphone e Samsung nelle pubblicità. La cosa, ovviamente, non è assolutamente casuale. Il Huawei è stato definito da molto il telefono più simile all'Iphone, sia da un punto di vista stilistico che pratico. Questo tipo di cambiamento era cominciato già con il Huawei P8 Lite e concretizzatosi con il Huawei P9 Lite. La conferma di quanto detto la possiamo trovare soprattutto nel designe digitale dei Huawei che, pur essendo degli Android, hanno eliminato completamente il sub menù lasciando così tutto sullo schermo a portata di clic. Un'altra assonanza con l'Iphone riguarda il programma fitness e il suo contapassi, per non parlare anche del correggi foto che ripropone gli stessi filtri di casa Apple. Allora da cosa nasce la critica del web? Secondo alcuni appassionati di Apple, in attesa del fantomatico Iphone 8, hanno notato alcune assonanze che svilirebbero il cellulare.
Iphone 10 e Huaweii Mate 10, nuova battaglia sul mercato?Iphone 8 contro Huawei Mate 10? Il telefono Android a breve potrebbe diventare il maggior competitor degli Iphone, dato che gli informatici sono riusciti a trovare il mondo di imitarlo quasi eccellentemente. L'Iphone 8 continua a mantenere quella sua marcia i più, anche se il Huawei Mate 10 ha in se un designe estetico quasi identico al cellulare di casa Apple. Chi vincerà questa battaglia digitale sul mercato?
