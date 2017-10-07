Home Attualità Jeremia Rodriguez squalificato dal Grande Fratello Vip?

Jeremia Rodriguez squalificato dal Grande Fratello Vip?

di Redazione 07/10/2017

Jeremia Rodriguez orami è ben noto per i suoi modi non sempre educati nel rivolgersi agli altri coinquilini della casa. Il ragazzo è stato squalificato dal Grande Fratello Vip? Jeremia Rodriguez maleducato al Grande Fratello Vip In queste prime settimane di reality abbiamo avuto modo di vedere Jeremia Rodriguez sotto diverse sfaccettature. Nella fase iniziale del Grande Fratello Vip il personaggio di puntata sembrava essere Cecilia, le carte in tavola però sono stata totalmente stravolte, al punto che lo stesso Alfonso Signorini si è complimentato per la strategia. In questo frangente Jeremia Rodriguez è riuscito ad attirare l'attenzione di Simona Izzo, la quale ha cercato di far addormentare da Cupido tra lui e la bella Carla. Il rapporto amichevole però non ha fatto sì che tra Simona Izzo e Jeremia non siano nati degli scontri. Motivo per cui il fratello di Belén rischia di essere squalificato? Jeremia Rodriguez litiga con Simona Izzo al Grande Fratello Vip Nel corso della giornata di ieri Jeremia Rodriguez abbia nuovamente litigato con Simona Izzo. Alla base del battibecco pare ci sia una certa invadenza di una materna Simona Izzo "troppo invadente". Anche in questa occasione però Jeremia Rodriguez pare non abbia calibrato la sua rabbia scagliando una seri di calunnie nei confronti della regista come "Depressa di m....". Jeremia Rodriguez espulso dal Grande Fratello Vip? L'intervento di Ricky Tognazzi Quanto accaduto tra Jeremia Rodriguez e Simona Izzo ha subito messo in allarme Ricky Tognazzi. Il marito della Izzo infatti su Twitter ha chiesto al Grande Fratello Vip di prender dei provvedimenti, minacciando delle azioni legali nei confronti di Jeremia Rodriguez. La cosa ha messo subito in allarme in web che ha chiesto ad Alfonso Signorini di "riprendere" Jeremia Rodriguez proprio come accaduto con Giulia De Lellis. È allarme "due pesi e due misure" per i concorrenti. Per conoscere l'esito della questione però non ci resta che aspettare la diretta lunedì sera.

