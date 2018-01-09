Home Intrattenimento Romanzo Famigliare anticipazioni seconda puntata: il passato di Emma

Romanzo Famigliare anticipazioni seconda puntata: il passato di Emma

di Redazione 09/01/2018

Si è conclusa con grande successo la prima puntata della nuova fiction di Rai 1 Romanzo Familiare. La seconda puntata invece per quanto riguarda anticipazioni si presenta con una trama davvero avvincente. Cosa nasconde un passato di Emma? Romanzo Familiare, Il ritorno di Vittoria Puccini Come abbiamo già avuto modo di accennare nel nostro articolo di ieri, la fiction Romanzo Familiare rappresenta il ritorno di Vittoria Puccini al piccolo schermo. L'attrice, diventata famosa grazie ad Elisa di Rivombrosa, in questa nuova avventura televisiva può godere della compagnia di ottimi colleghi, uno di questi è proprio Giancarlo Gianni che ha conquistato il pubblico dopo la prima puntata di Romanzo Famigliare. Nicola è la gravidanza indesiderata, cosa nasconde Emma? Emma Liegi, interpretata da Vittoria Puccini, in un certo si è trovato in un certo qual modo costretta a fuggire dal padre Gian Piero Liegi quando era appena adolescente, dopo aver scoperto di essere incinta della figlia Micol a sostenerla c'è sempre stato il marito Agostino. La vita di Emma però viene stravolta del tutto Nel momento in cui il marito, tenente di vascello della Marina Militare, decide di accettare un nuovo incarico che lo vede come insegnante all'Accademia Nautica a Livorno... Il tè per Emma implica un ritorno a quello che era la sua vita, alla sua città natale e quindi hai contatti con il padre. Ma giusto il tempo di capire cosa stesse succedendo Ecco che mi collo scopre di essere incinta del suo insegnante di clarinetto Federico, che continua a vivere a Roma e che ha già avuto modo di rifarsi una vita insieme ad una nuova fidanzata. Purtroppo la ragazza si troverà costretta ad affrontare una maternità che non può evitare, dato che ormai è passato il tempo utile per abortire. La situazione della figlia mi porta Emma al passato, cosa stai nascondendo? Anticipazioni seconda puntata Romanzo Familiare: gli amori di Emma Come abbiamo avuto modo di notare nel corso della prima puntata di Romanzo Famigliare che sta andando in onda su Rai 1, la protagonista Emma non mi vedi certo una situazione familiare molto facile. La protagonista infatti da 17 anni è sposata con Agostino, un matrimonio ho vissuto comunque molto distanti dato che l'uomo è spesso via per missioni a causa del suo lavoro. Il cambio repentino di tastiera li metterà In un certo qual modo a confronto. Secondo le nuove anticipazioni che riguardano la seconda puntata stasera potremmo conoscere qualcosa in più del passato di Emma e dei suoi amori... Che la cosa riguardi anche la figlia Micol?

