Romina Power Instagram, dura risposta dopo intervista sorella Taryn
di Redazione
20/02/2018
Duro sfogo social dell’ex signora Carrisi dopo le esternazioni della sorella Taryn sul giornale DiPiù risalenti a un paio di giorni fa: ancora al centro il triangolo amoroso tra lei, Al Bano e Loredana Lecciso
Romina Power furiosa su Instagram per intervista di Taryn PowerL’intervista che Taryn Power, sorella della celeberrima Romina Power, ha rilasciato sul giornale DiPiù ha scatenato un vespaio di polemiche. La sorellina minore di Romina aveva concesso una intervista a tutto campo allo scopo di parlare del suo lavoro, ma a quanto dice Romina, il giornalista ha completamente cambiato le carte in tavola, incentrando lo scritto sul presunto triangolo amoroso tra appunto Romina Power, l’ex marito Al Bano Carrisi e la nuova compagna Loredana Lecciso. Il risultato è una intervista dura, in cui accusa la sorella maggiore di non averla aiutata nella sua carriera nello spettacolo, come del resto non lo hanno fatto Al Bano e la defunta madre e celeberrima attrice di Hollywood Linda Christian. L’ex signora Carrisi, infuriata per queste parole, ha deciso di replicare su Instagram e la risposta è stata, come nel suo stile, molto breve ma piena di significato.
Romina Power contro Di Più su InstagramRomina Power di certo non se l’è presa con sua sorella Taryn, rea solo di aver concesso al settimanale italiano una intervista per parlare del suo lavoro di attrice. Nonostante sia tornata al lavoro e abbia recitato in moltissimi film di Hollywood (qui citiamo il Conte di Montecristo nel 1975, Sinbad e l’Occhio della Tigre nel 1977; e ha avuto l’onore di recitare accanto a mostri sacri come Richard Chamberlain, Tony Curtis e Jane Seymour) e pare che, nella vita privata, il fratello di Al Bano, Franco Carrisi, le facesse una corte spietata, la storia si è incentrata più sui fatti privati della sorella maggiore Romina: nella suddetta intervista infatti si menzionano solamente Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano, con dichiarazioni pesanti nei confronti della sorella e della mamma Linda Cristal, la quale pare fosse degente in un ospedale psichiatrico romano nel periodo in cui i due erano all’apice del loro amore, in quanto fermamente contraria a questo matrimonio (come ha più volte confermato anche il Carrisi). Se nella vita i due ormai sono come estranei, dal punto di vista professionale si è riformata una delle coppie storiche della musica leggera italiana, anche se qualcuno ha manifestato gelosia.
Triangolo Romina, Al Bano e Loredana Lecciso, la Power rispondeL’ex signora Carrisi, senza tanti giri di parole, si è limitata a pubblicare su Instagram un emoji veramente esplicativo e ha spiegato successivamente ai follower che chiedevano spiegazioni le sue ragioni, anche per far risparmiare i soldi per comprare certi giornali utili solo in bagno (per capire perché, ecco a fine articolo il post di Romina). Insomma, il gossip impazza da Natale visto che Loredana Lecciso sia letteralmente scappata da Cellino dopo la famigerata foto diventata virale di Al Bano e Romina tra le bancarelle natalizie, e il Carrisi, stanco di tutto questo, ha deciso di trascorrere alcuni giorni in Australia con il figlio Yari, e i due ragazzi avuti da Loredana, ovvero Yasmine e Al Bano jr “Bido”.
