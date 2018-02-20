Ictus cerebrale, come combatterlo con le nuove tecnologie
di Redazione
20/02/2018
L’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e l’Associazione Lotta Ictus Cerebrale (ALICe) hanno deciso di mettere in mostra un videoclip per consentire ai cittadini italiani, troppo spesso disinformati, di capire tutto quello che serve per prevenire è combattere l'ictus cerebrale.
Ictus cerebrale, combatterlo si può con le nuove tecnologiePer cercare di capire quanto davvero per le associazioni sia stato importante mettere in piedi l’iniziativa, basti fare i conti con il fatto che in Italia di registrano casi di ictus all'anno davvero alle stelle. Basti pensare che in Campania ogni anno si verificano all'incirca 9.000 casi di ictus ischemico e addirittura 3.000 di ictus emorragici. Questo comporta una palese influenza sulla qualità di vita dei soggetti che ne vengono colpiti senza contare poi i disagi che nascono per le loro famiglie. Disagi questi che si ripercuotono anche su un aggravio dei costi a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Ictus cerebrale, iniziativa delle associazioni che sperano in una campagna informativaLa presentazione del videoclip ad opera Delle associazioni vuole inoltre essere pure l’occasione per mostrare con tanta soddisfazione e ufficialmente l’avvenuta messa in esercizio di una Risonanza Magnetica di ultima generazione e un angiografo biplano che dovranno fare fronte all’emergenza e che consentiranno una più efficace assistenza per quel che riguarda i tempi di diagnosi e trattamento dello stroke. Oltre poi ad avere lo scopo di elevare gli standard tecnologici ed assistenziali. Saranno dunque queste le tematiche che saranno affrontate il prossimo giovedì 22 febbraio, alle 12.00, nell’Aula Mediterraneo del Cardarelli. Prenderanno parte all’iniziativa il Presidente dell’AINR dr. Mario Muto e la dr.ssa Nicoletta reale di ALICe. Della parte introduttiva se ne occuperà il Direttore Generale Verdoliva.
