Rosa Perrotta i chili di troppo dopo Uomini e Donne: Contro l'acidità posso...

di Redazione
18/08/2017
Rosa Perrotta e i chili di troppo dopo Uomini e Donne... A quanto pare l'ex tronista sta vivendo davvero un bellissimo periodo e solitamente, come sanno già molte donne, l'amore molto spesso porta con se anche dei chili in più. Questa cosa però non è piaciuta ai fan della Perrotta che l'hanno immediatamente attaccata sui social, motivo per cui l'ex tronista si è trovata costretta a rispondere: Contro l'acidità posso... Rosa Perrotta a quanto pare dopo Uomini e Donne ha messo su qualche chilo di troppo... Che la cosa sia bastata a rovinare del tutto le sue forme? La risposta è assolutamente no, l'ex tronista di Uomini e Donne infatti sembra essere sempre in perfetta forma smagliante. Della cosa, tra l'altro non dispiace al fidanzato Pietro Tartaglione sempre più innamorato che mai della Perrotta. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nelle spiagge di Mykonos, durante la quale Rosa Perrotta continua a mantenere attivo il suo contatto con i fan attraverso diversi post. In alcuni scatti però l'ex corteggiatrice mette in mostra delle curve molto più rotonde.... Qualcuno avrebbe anche ipotizzato a una gravidanza ma a quanto pare si tratterebbe solo di qualche chilo di troppo.
Rosa Perrotta dopo Uomini e Donne è ingrassata?Rosa Perrotta ingrassata dopo Uomini e Donne? L'ex corteggiatrice ancora una volta nel mirino delle news, qualcuno ha cercato di ipotizzare una gravidanza anche se in realtà si tratterebbe di qualche chilo di troppo. La risposta di Rosa Perrotta però è stata eccezionale: "Posso consigliarvi un buon dolce per combattere la vostra acidità!".
