Sara Affi Fella e Nicola Panico pronti per il matrimonio? Indizi sui social
di Redazione
18/08/2017
Sara Affi Fella e Nicola Panico pronti per il matrimonio? Chiuso il capitolo Temptation Island sembra che la coppia stia vivendo momenti importanti per la loro storia, al punto che potrebbero essere pronti per poter fare il fatidico passo in più, ovvero quello delle nozze. I fan hanno travato alcuni indizi inconfutabili sui social. Sara Affi Fella e Nicola Panico hanno animato particolarmente il reality che mette alla prova i sentimenti, ovvero Temptation Island. La coppia napoletana in occasione dello show di Mediaset ha deciso di lasciarsi e, proprio un mese dopo, durante la visita di Filippo Bisciglia, Sara Affi Fella ha raccontato di non aver perdonato Nicola Panico. Qualche settimana dopo però ecco un post di Andrea Melchiorre non lascia scampo a Sara Affi Fella e Nicola Panico che hanno confessato di esser tornati insieme. L'unione della coppia napoletana è stata suggellata poi da un tatuaggio. In un certo qual modo è come se Sara Affi Fella e Nicola Panico stanno vivendo una nuova favola che a breve potrebbe essere coronata anche dal matrimonio... Almeno così lascia intendere una foto postata sui social.
Sara Affi Fella e Nicola Panico pronti per il matrimonio?Sara Affi Fella e Nicola Panico pronti per il matrimonio? La coppia ha raccontato di aver intrapreso il percorso a Temptation Island per capire se fossero o meno anime gemelle, e se l'esperimento fosse riuscito? Pochi minuti fa Sara Affi Fella ha pubblicato una foto nelle stories Instagram dove sulla mano sinistra si intravede un anello nell'anulare. Sarà solo un caso oppure Nicola Panico ha fatto la sua proposta e Sara Affi Fella avrà già detto si?
Articolo Precedente
Rosa Perrotta i chili di troppo dopo Uomini e Donne: Contro l'acidità posso...
Articolo Successivo
Luca Russo è il secondo italiano morto a Barcellona
Redazione