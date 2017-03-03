Un passo dal cielo 4 anticipazioni trama nuova puntata: Troveremo Emma contro Livia?
di Redazione
03/03/2017
Un passo dal cielo 4 sta prendendo una piega che non di certo non ci aspettavamo. Cosa sta succedendo a Francesco Neri? Il capo della forestale alla fine dell'ultimo episodio visibilmente sconvolto dalla decisione di Emma di lasciare San Candito, accettando un lavoro a Roma che le era stato proposto tempo fa. Le anticipazioni riguardanti la trama della nuova puntata però vedono come Emma contro Livia, come mai?
Un passo dal cielo 4 trama: Emma scappa da Francesco, perché?Un passo dal cielo 4 subisce un cambio drastico nella sua trama... Se in un primo momento davamo per scontato il ritorno di fiamma tra Francesco e la moglie Livia, adesso le cose non sono più così. Come abbiamo avuto modo di notare nell'arco degli ultimi due episodi la visione che Francesco ha di Emma è nettamente cambiata, e non si tratta più di senso paterno come si poteva sembrare in un primo momento. Emma infatti ha svelato il suo lato femminile al 100%, ma allora perché scappare dalla palafitta e rifugiarsi a Roma? La paura della morte sta portando la ricercatrice a chiudersi a riccio verso i sentimenti che prova verso Francesco? La cosa continua a non essere chiara, anche se la prossima settimana potremmo assistere a dei veri e propri colpi di scena incrementati anche dal ritorno di Livia, la moglie di Neri.
Un passo dal cielo 4 rumors: Emma contro Livia... Come gestirà la cosa Francesco Neri?Secondo alcuni rumors che riguardano la nuova puntata di Un passo dal cielo 4, che andrà in onda martedì 7 marzo 2017, troveremo Emma contro Livia. Durante il nuovo appuntamento con la serie Rai vedremo Livia bussare alla porta di Francesco in preda alle lacrime anche se ancora non è stato chiarito per quale motivo. Nel frattempo però avremmo anche un ritorno di Emma sui suoi passi, anche se poi si troverà appunto contro Livia. Francesco Neri questa volta sarà costretto a prendere una decisione tra le due donne oppure l'amore per Livia vincerà su ogni cosa?
