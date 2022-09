Gin Tonic Grande Fratello VIP 7 chi sono e che cosa significa?

Nelle ultime ore, a seguito della puntata del Grande Fratello VIP 7 andata in onda il 29 settembre del 2022, su Twitter e su gli altri social network è impazzato l’hashtag #gintonic, che riguarda due concorrenti della casa e non il nome del celebre drink. In pochi minuti, infatti, ogni clip riguardante il Grande Fratello è stato accompagnato dall’hashtag #gintonic, che ha permesso a quest’ultimo di andare immediatamente in tendenza e di essere seguito da chiunque. Ma chi sono i Gin Tonic del Grande Fratello VIP 7 e che cosa significa Gin Tonic? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di questo nomignolo.

Chi sono i Gin Tonic del Grande Fratello VIP 7?

Al fine di comprendere chi sono i Gin Tonic del Grande Fratello VIP 7 è necessario sottolineare, nel dettaglio, quali siano alcune delle simpatie e delle possibili relazioni nate all’interno della casa del GF VIP 7. Tra queste ultime, sicuramente la più importante è quella tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, che sono apparsi molto vicini nei primi giorni di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello VIP 7, condotto da Alfonso Signorini.

I Gin Tonic del Grande Fratello VIP 7 hanno già portato tantissimi fan ad appassionarsi alla loro possibile storia: Antonino Spinalbese, già ex di Belen Rodriguez, ha fatto sapere di essere molto vicino a Ginevra Lamborghini, ma di temere molto lo scotto di una possibile rottura e dell’attenzione mediatica che potrebbe derivare dalla grande attenzione di giornali e fotografi; dal suo canto, invece, Ginevra Lamborghini sembra affidarsi molto ad Antonino Spinalbese, tanto da far pensare che tra i due sia nata una storia.

Gin Tonic che cosa significa? La nuova coppia del Grande Fratello VIP 7

A questo punto, dopo aver compreso chi sono i Gin Tonic del Grande Fratello VIP 7 è possibile analizzare anche che cosa significa Gin Tonic, il nuovo nomignolo che è stato dato alla coppia formata da Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. L’appellativo è velocemente impazzato sia nella casa del GF VIP 7, sia sui social, diffondendosi attraverso l’hashtag #gintonic in tendenza su Twitter.

Per capire cosa significa Gin Tonic basterà semplicemente considerare le iniziali dei nomi dei due concorrenti: Gin sta per Ginevra, Toni sta per Antonino; l’aggiunta della “c” è apparsa semplicemente un modo simpatico di chiamare la coppia, richiamando il famoso drink amato da tantissime persone. Quale sarà il futuro dei Gin Tonic e della coppia del Grande Fratello 7?