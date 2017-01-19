Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Rottamazione Cartelle Equitalia, 2523 solo in Friuli

Redazione Avatar

di Redazione

19/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I numeri in ambito nazionale sono decisamente superiori, arrivando ad oltre 100 mila alla fine dello scorso anno ma anche il Friuli, una Regione con un numero limitato di abitanti, non si scherza. Parliamo delle richieste di rottamazione delle cartelle Equitalia che, ad oggi, sono pari a 2523 in Friuli, di cui un migliaio nella sola Udine. Seguono Trieste e Pordenone, Gorizia è ultima nella classifica. La rottamazione delle cartelle consente, come ormai un po’ tutti sanno, un significativo risparmio sul debito con lo Stato, in riferimento agli interessi dovuti e alle sanzioni. Il lato negativo è relativo alla rateizzazione, molto ridotta rispetto a quanto possibile sulle cartelle non rottamate. Se, infatti, il debito fiscale poteva essere dilazionato su tempi lunghi con la normativa precedente, con la rottamazione tutto dovrà essere saldato entro marzo 2018 e il 70% del debito dovrà essere versato in quattro rate entro la fine del corrente anno. C’è la convenienza, dunque, ma occorre farsi bene i conti in tasca e Valutare attentamente la reale possibilità di far fronte all’impegno che ci si assume con la rottamazione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sono ancora in calo i tassi sui mutui

Articolo Successivo

Riorganizzazione Sky: 200 esuberi e 300 trasferimenti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025