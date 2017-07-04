Home Intrattenimento Temptation Island 2017 anticipazioni terza puntata: Valeria lascia il programma?

Temptation Island 2017 anticipazioni terza puntata: Valeria lascia il programma?

di Redazione 04/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Temptation Island 2017 non è solo un reality ambientato in Sardegna, bensì un duro banco di prova che sei coppie devono superare per capire a che punto sono arrivati nella loro relazione. E la seconda puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia non è stata da meno, visto che Riccardo, accecato dalla gelosia, ha richiesto il confronto immediato con Camilla solo per averla vista scherzare troppo con un tentatore. L’ex tronista di Uomini e Donne era talmente infuriato che voleva lasciare la sua fidanzata su due piedi, ma è bastato parlarci davanti al falò per sbollire e uscire con lei dal programma, nonostante entrambi debbano lavorare sulla loro gelosia immotivata. Se si pensa che senza la coppia Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, il programma diventi una noia mortale, ci pensano Valeria Bigella e Alessio Bruno a dare lo sprint giusto. Le anticipazioni della terza puntata del programma in onda su Canale5 rivelano che Valeria sarebbe pronta a lasciare il programma senza Alessio Bruno. Per Valeria Bigella, la storia con Alessio Bruno è definitivamente chiusa. All’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è andato minimamente a genio il fatto che il suo fidanzato si comporti come se fosse un single e si sia avvicinato alla tentatrice Carmen Rimauro, addirittura entrando con lei nell’alloggio delle single, in cui non ci sono telecamere. Sommate alle frasi sentite durante la prima puntata, la Bigella ha giurato vendetta, dicendo alle altre la sua intenzione di arrivare fino alla fine per smascherarlo. Infatti, la ragazza si è anche avvicinata a un tentatore, ma Alessio si è infuriato solo perché, a detta sua, la ragazza ha dimostrato di non aver carattere. Ma nel corso della terza puntata di Temptation Island 2017, Valeria Bigella potrebbe davvero lasciare il programma. Valeria avrà occasione di visionare dei filmati tra il suo fidanzato e la tentatrice Carmen: per la Bigella, sarà un duro colpo tanto da fare le valigie e lasciare il format condotto da Filippo Bisciglia. Anche le altre coppie attraverseranno un momento di crisi: Selvaggia si dispererà per i video di Francesco insieme alla tentatrice Desirée, mentre Sara dovrà ancora una volta visionare delle immagini del fidanzato Nicola con la single Antonella Fiordelisi, dove probabilmente i due la denigreranno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp