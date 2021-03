Samantha de Grenet e Antonella Elia, gelo totale

″Non si attaccano così gratuitamente le persone″ queste sono state le parole di Samantha de Grenet ai microfoni di Barbara D’Urso. Durante la puntata pomeridiana di Pomeriggio Cinque la nota conduttrice Mediaset ha intervistato l’ex coinquilina del Grande Fratello VIP. Tra le varie domande è scattata inevitabile quella relativa ai rapporti con Antonella Elia. Secca la risposta della showgirl romana: ″Una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane″.

I motivi della lite

L’intervista inizia con alcune domande relative alla partecipazione della De Grenet al famoso reality show. Samantha, con l’onestà che la contraddistingue, ammette di aver fatto quale errore di percorso come la litigata con Stefania Orlando ″Francamente me la potevo risparmiare″. Si è detta felice della vittoria di Tommaso Zorzi, e afferma di aver costruito un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, soprattutto durante le ultime puntate del programma.

La domanda di Barbara sui rapporti con l’Elia era inevitabile. L’ex valletta di Corrado e Mike aveva infatti attaccato duramente Samantha sin dall’inizio della sua partecipazione. Un atteggiamento strano, visto che le due donne non avevano mai avuto a che fare l’una con l’altra.

L’aspetto che ha però più turbato la donna è stato l’attacco fisico, il body shaming che l’Elia le ha scagliato contro senza nemmeno battere ciglio. ″Sei invecchiata e anche ingrassata″ le ha detto con un sorriso a metà strada tra l’ironico e il crudele.

L’opinione pubblica si è scagliata immediatamente contro Antonella e non soltanto per le parole orribili. Samantha De Grenet infatti è reduce dalle lunghe e massacranti terapie dovute a un tumore al seno. Sottolineare quindi il suo aspetto fisico è stato uno scivolone che la De Grenet non è pronta a perdonare. E nemmeno i suoi fan che in questi giorni hanno avuto modo di ammirare la bellezza esplosiva ma raffinata di Samantha su Instagram, in barba a tutte le critiche sollevate dalla Elia.

I rapporti tra le due

Barbara chiede a Samantha se le due donne abbiano avuto modo di chiarire dopo la fine del programma. La showgirl ha risposto che non solo non hanno chiarito ma da parte sua non esiste nessun interesse a farlo. Le provocazioni di Antonella infatti sono state offensive ma soprattutto senza senso. ″Ogni volta dovevo contare fino a 10 prima di risponderle, perché sono una signora″. Il gelo tra le due è totale e difficilmente potrà essere superato.

Chissà se l’Isola dei Famosi ci riserverà le stesse sorprese! Intanto arriva la prima defezione. Carolina Stramare, ex miss Italia, ha annunciato il ritiro dalla trasmissione per motivi familiari.