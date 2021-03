Iniziata la vendita delle nuove berline BMW

BMW è da sempre una delle case automobilistiche di maggiore valore e anche con il lancio delle sue nuove vetture non si smentisce. La casa tedesca ha comunicato i listini ufficiali delle sue nuove M3 e M4, con tutte le versioni disponibili e prezzi base che vanno da 95,900 euro a 96.500, ma che con le versioni più accessoriate possono arrivare a un prezzo a 6 cifre.

Le nuove BMW M4 e M5

In questa nuova edizione delle sue due berline, BMW lascia a disposizione dei “puristi” della guida anche il cambio manuale, con la potenza che viene scaricata a terra tramite il sistema di trazione integrale di nuova concezione che è stato montato in precedenza sulla M5. Questo sistema, grazie alla sua “intelligenza” è in grado di poter scaricare al retrotreno fino al 100% della coppia. Per quanto riguarda la motorizzazione, sotto il cofano delle due vetture è presente lo stesso motore, il 3.0 litri biturbo con struttura a 6 cilindri in linea che è in grado di fornire una potenza massima da 480 a 510 CV secondo le versioni. Il cambio manuale è stato riservato soltanto alla versione base delle due vetture in quanto nella versione Competition il cambio è automatico, con la sostituzione del DKG presente sulle versioni precedenti con il nuovo ZF Steptronic con 8 marce. Le differenti potenze non cambiano la velocità massima delle due vetture in quanto questa viene limitata mediante l’elettronica, ma varia comunque la coppia massima, che nella Competition è di 100 Nm in più.

Gli optional più interessanti, che fanno anche salire il prezzo

Come sempre la casa di Monaco di Baviera mette a disposizione dei suoi clienti una serie quasi infinita di optional che si aggiungono alle differenze già esistenti tra le due versioni, la base e la Competition. Tra questi si segnalano l’impianto frenante carboceramico, che costa 8.400 euro, l’M Driver’s Package, a 2.550 euro, i cerchi in lega sia anteriori con un diametro di 19 pollici, che posteriori con 20 pollici, per 2.000 euro, l’apertura elettrica del bagagliaio, i sedili in carbonio, l’accesso keyless ed i fari Matrix Laser. Disponibili anche 3 pacchetti completi, il pacchetto esterni in carbonio, quello Technology e il M Race Track, per una scelta in grado di soddisfare tutti i desideri. Nel pacchetto Esterni in carbonio sono compresi gli inserti del diffusore posteriore, prese d’aria aggiuntive laterali nel paraurti anteriore, spoiler posteriore e specchietti e calotte in carbonio. Il pacchetto Technology aggiunge i fari adattativi e Laser Matrix, i comandi gestuali e l’head-up display, mentre l’M Race Track: oltre all’incremento della velocità massima fino a 290 km/h comprende anche la partecipazione ad un corso di guida sportiva, l’impianto frenate carboceramico, i cerchi in lega, le modanature e i sedili in carbonio, e l’head-up display.