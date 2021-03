Elodie, regina del Festival di Sanremo 2021

I critici l’hanno incoronata regina del Festival. Elodie ha incantato con la sua naturalezza e la bellezza esplosiva il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Splendida in un Versace rosso glitterato con spacco laterale, la donna è apparsa in gran forma. Durante la serata si è esibita in un medley che le è valso l’appellativo di Jennifer Lopez italiana.

Chi è Elodie

Ne ha fatta di strada la ragazza che qualche anno fa è arrivata seconda ad Amici di Maria de Filippi. Il talent l’ha fatta conoscere al grande pubblico che ha amato immediatamente la sua voce calda, quasi soul. Da quel momento in poi la sua carriera non ha mai subito una battuta d’arresto.

Molto seguita su Instagram, non ha mai rinnegato le sue origini. La donna infatti, nata da padre italiano e madre francese creola, è cresciuta con la sorella in un quartiere popolare romano. Un’adolescenza dura, ha affermato Elodie, che però in qualche modo le ha fortificato il carattere e la forza di volontà.

Nel 2009 prova a entrare a X Factor ma viene scartata. Tentata di mollare la musica, viene supportata dal suo maestro, il pianista jazz Mauro Tre che ha sempre creduto in lei e le ha fatto capire che ″Essere all’altezza è un punto di vista e non un problema″.

Partecipa per due volte al Festival di Sanremo. Andromeda, la canzone che ha presentato lo scorso anno, scritta dall’amico Mahmood, diventa una delle più ascoltate dela kermesse canora.

Dopo essere uscita dal talent di Mediaset ha stretto una forte amicizia con Emma Marrone; il rapporto tra le due però sembra essersi allentato negli anni.

La vita privata

Nella puntata di ieri, sovvertendo la scaletta del programma che, tra le altre cose, ha visto la partecipazione di Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e finalmente Irama, Fiorello ha fatto ascoltare a Elodie un messaggio di Marracash.

I due stanno insieme dai tempi di Margarita, il brano che li ha fatti conoscere e innamorare. Prima di lui la donna era stata fidanzata per due anni con Lele Esposito, un altro concorrente del talent di Mediaset. La coppia, finito il programma, non ha superato il giro di boa dei due anni. Troppo incompatibili, ha detto Elodie.

Lele dal canto suo ha cercato di costruire la sua carriera, cercando la popolarità sul palco di Sanremo. Dopo qualche breve apparizione però sembra essere scomparso dalle scene. Quello che sappiamo con certezza è che si è dedicato alla recitazione, cambiando totalmente look.