Sanremo 2017 Clementino dice ‘za fo’: significato del segnale lanciato sul palco

Il rapper Clementino al termine della sua esibizione nella finale di Sanremo 2017 ha detto due parole: za fo. Quale importante segnale ha voluto lanciare dal palco del festival? Clementino aveva promesso a Pio e Amedeo che avrebbe detto za fo. Il duo comico pugliese è stato impegnato tutte le sere del festival nella trasmissione ‘È tempo di Sanremo’ su Rtl 105. Pio e Amedeo però sono due tifosi sfegatati del Foggia e za fo significa appunto ‘Forza Foggia’. Tra l’altro ricordiamo che la squadra ieri ha perso nel derby contro il Taranto e il segnale di Clementino è stato accolto con entusiasmo.

Sperando che za fo porti fortuna al Foggia, dobbiamo aggiungere che non è la prima volta che Clementino accetta simili sfide nel corso di Sanremo 2017. Durante la quarta serata aveva già detto termostato la parola ‘magica’ dei The Jackal. Molti telespettatori si sono riversati sul profilo Facebook del gruppo napoletano a caccia di indizi ma non c’era alcuno stato con ‘za fo’ anzi, erano ancora impegnati a celebrare il trionfo social dopo che anche Maria De Filippi aveva ceduto alla termostato-mania.

La tradizione dei segnali lanciati dal palco di Sanremo è nata nel lontano 2003 per opera della Gialappa’s Band. La prima parola senza senso è stata situation ma, con tutto il rispetto per Pio e Amedeo, i veri fomentatori restano i The Jackal! E voi avevate notato che Clementino ha detto za fo dopo aver cantato?