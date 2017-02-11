Sanremo 2017 diretta tv, scaletta e annuncio vincitore: Ladri di Carrozzelle ospiti speciali

Gran finale del festival di Sanremo 2017. Chi sarà il vincitore dei big? Dopo l’eliminazione a sorpresa di Albano, Gigi D’Alessio, Rono e Giusy Ferreri, il televoto è stato azzerato. La gara entrerà subito nel vivo con l’esibizione in diretta tv dei 16 concorrenti rimasti in gara. La scaletta ufficiale della finale di Sanremo 2017 è stata resa nota poco fa, questo l’ordine di uscita: Elodie, Samuel, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Ermal Meta, Lodovica Comello, Michele Zarrillo, Sergio Sylvestre, Alessio Bernabei, Clementino, Chiara, Francesco Gabbani, Bianca Atzei e Marco Masini.

I primi tre classificati si esibiranno di nuovo alla fine della serata, prima della proclamazione del vincitore di Sanremo 2017. Il meccanismo di voto prevede un sistema misto: televoto, giuria degli esperti, giuria demoscopia. Il vincitore del 67° festival di Sanremo sarà il cantante che otterrà la percentuale maggiore di voti. Secondo gli ultimi pronostici alle prime posizioni troveremo molti voti noti dei talent, noi teniamo d’occhio Paola Turci e Fiorella Mannoia. Le cantanti infatti hanno riscosso i favori del pubblico e non dimentichiamo che tra i favoriti c’è Ermal Meta ha già vinto il premio della critica nella serata dedicata alle cover.

Gli ospiti della finale di Sanremo 2017 sono molti, i più attesi sono i Ladri Di Carrozzelle. La band composta da persone diversamente abili ha scelto di non mancare all’appuntamento anche se ancora scossi per la tragica scomparsa di un componente, Piero Petrullo. Sempre questa sera ci sarà il grande ritorno di Lele vincitore della sezione nuove proposte di Sanremo 2017. Non conosciamo l’ordine di uscita della scaletta ma possiamo svelare altri dettagli. Carlo Conti ha invitato anche Alvaro Soler, giudice di X Factor 2016, Carlo Cracco direttamente da MasterChef 7, le attrici di C’era una volta studio Uno, Mastronardi-Del Bufalo-Buscemi e Zucchero che per la prima volta non si presenta come concorrente. I momenti comici avranno come protagonisti Geppi Cucciari ed Enrico Montesano mentre quelli dedicati alla bellezza avranno il volto della modella Tina Kunakey, infine news dell’ultima ora confermano il duo Vallesi-Amara esclusi da Sanremo 2017 e fortemente voluti da Carlo Conti perché il loro brano ha lasciato il segno nel conduttore.