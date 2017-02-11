Home Attualità Una Vita Anticipazioni e trame 13-14 Febbraio: colpo di scena, Teresa ricorda tutto

Una Vita Anticipazioni e trame 13-14 Febbraio: colpo di scena, Teresa ricorda tutto

di Redazione 11/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Continuano appassionatamente le vicende dei personaggi principali di Una Vita, la soap opera spagnola che ogni giorno intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5 grazie alle incalzanti storie d'amore e agli intrighi di Acacias 38. Oggi ritorniamo con le Anticipazioni per le trame del 13-14 Febbraio nel corso delle quale assisteremo ad alcune novità importanti che promettono di tenerci incollati davanti al televisore. Vedremo infatti come, dopo i frequenti malori accusati, Teresa finalmente riuscirà ad acquisire conoscenza del suo passato grazie ad alcuni ricordi che le torneranno presto in mente.. Ma vediamo di preciso cosa accadrà prossimamente nella soap Una Vita. Anticipazioni Una Vita: Teresa comincia a ricordare! Stando alle anticipazioni Una Vita per la puntata del 13 Febbraio, finalmente Mauro confesserà a Felipe il motivo per cui è costretto a stare con Humildad ed in che modo ha conosciuto la donna. Intanto Felipe si sentirà offeso dal libro scritto da Leonor e così decide di regalare una copia a Cayetana per convincerla ad allearsi con lui e contro la ragazza. Leonor invece scopre che Quiroga convince Guadalupe e farsi intervistare e di arrabbia. Victor, stanco dei continui rifiuti di Maria Luisa, promette questa volta di non cercarla più: ci riuscirà? Le prossime trame vedranno i riflettori puntati anche su Teresa. La Anticipazioni Una Vita per la puntata del 14 febbraio ci rivelano infatti che mentre Teresa si prepara per lasciare la città, Fabiana la convince a salire in soffitta per farle leggere qualcosa: si tratta di una lettera che contiene la stessa ninna che la sua domestica le cantava quando era piccola e così la povera Teresa rimase esterrefatta da tutto ciò. Come reagirà adesso contro Fabiana? Intanto le anticipazioni ci rivelano anche che Lourdes si appropria di una grande somma di denaro e Maximiliano, accorgendosene, racconta tutto a Trini. La donna riesce a raggiungere Lourdes mentre scappa coi soldi e lei due hanno un confronto abbastanza acceso in cui interviene anche Ramon ma invano: Lourdes riuscirà a fuggire. Cayetena intanto riusce a venire in possesso dei brevetti di German per il Patronato. Continuate a seguirci per scoprire le prossime trame della settimana della soap Una Vita Acacias 38.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp